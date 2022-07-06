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Агент Бийола: «Яка тренируется индивидуально и ждет решения ЦСКА»

Агент Бийола рассказал, когда Бийол вернется в расположение ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
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Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что 23-летний словенец может перейти в «Удинезе» за пять миллионов евро.

«Пока новостей нет, — приводит слова Чибежа «РБ Спорт». — Когда он вернется в Россию? Не знаю. Клуб должен решить, возвращаться ему или нет, и когда. Яка тренируется индивидуально и ждет решения ЦСКА».

В прошедшем сезоне Бийол забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bijola-yaka-treniruetsya-individual-no-i-zhdet-resheniya-tsska/
Яка Бийол
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