Чемпионское окно «Тампы» захлопнулось. Кучерову нужна помощь, но ее нет
В НХЛ нет своего Романа Ротенберга, поэтому смело заявить, что чемпионское окно для «Тампы» закрылось, некому. В Северной Америке так не принято. Даже если корабль вот-вот пойдет ко дну, то на нем оркестр будет играть оптимистичную музыку.
Амбиции у клуба остались, но реальность давно изменилась. В список серьезных претендентов на титул он уже не входит. Только если по старой памяти.
Лучшие игроки «Лайтнинг» еще не подошли к отметке, когда их можно потихоньку отправлять на вторые роли. Никита Кучеров выдал фантастический регулярный чемпионат, Стивен Стэмкос здорово показал себя в серии с «Флоридой», Виктор Хедман по-прежнему считается элитным защитником по любым меркам. Большего ждали от Андрея Василевского, но смотрелся он средне только на фоне великолепного Сергея Бобровского и давал своей команде шансы.
Причина быстрого вылета не в том, что в составе «Тампы» не нашлось супергероев. Им тоже нужна помощь. Однако работяг, которые поддержат своих лидеров, в команде не нашлось. Без правильного баланса сложно сопротивляться мощному сопернику, который год назад дошел до финала Кубка Стэнли и сейчас настроен на большее.
Проблемы «Тампы» были заметны еще по ходу регулярного чемпионата, когда игровое время Кучерова в среднем выросло на полторы минуты по сравнению с прошлым сезоном. Эту прибавку российский нападающий использовал великолепно. Но персональные рекорды и командные успехи не всегда идут рука об руку. Вины Кучерова в произошедшем нет. Это проблема всей организации, которая в последние пару лет не смогла дополнить костяк качественными ролевыми игроками и одновременно разбазарила обменный фонд.
Спору нет — Брэндон Хэйгл и Ник Пол неплохо вписались в команду. Только этого маловато. Ставка на Таннера Жанно, за которого отдали кучу активов, была оправданным риском, но в итоге провалилась. На ближайшем драфте у клуба нет выбора в первом раунде, а в системе на подходе крайне мало интересных игроков с большим будущим.
По версии авторитетного ресурса The Athletic, «Тампа» занимает лишь 29-е место в лиге по уровню ближайшего резерва. Это несколько субъективная оценка. С ней тоже надо считаться и не надеяться, что из перспективной молодежи за год-два вырастут монстры, готовые решать в НХЛ хотя бы на уровне третьего звена. Ждать дольше нельзя — для большинства лидеров часы уже тикают.
Главной проблемой ближайшего межсезонья, помимо решения вопроса по переформатированию третьего-четвертого звеньев, станет новый контракт Стэмкоса. Под него можно рассчитать место, совершив пару не самых сложных обменов. Однако тогда менеджмент «Тампы» снова окажется в незавидном положении героя басни о дырявом кафтане. Ожидаемый рост потолка не решает всех проблем.
Стэмкос — капитан и легенда клуба. От него просто так сложно отказаться, сославшись на вопросы бизнеса. Он еще хорош и наверняка захочет длинный контракт с большой зарплатой. Это опасно с учетом его возраста. В случае ухода форварда подходящую замену на рынке ему найти очень сложно. Свободные деньги надо еще с умом потратить. Раньше Стив Айзерман со своими ассистентами выкидывали фокусы и удивляли всех. С тех пор как он ушел в «Детройт», магия функционеров «Тампы» перестала работать. Без нового волшебства нынешней версии команды рассчитывать на новый титул больше не приходится. Похоже, окно возможностей не просто захлопнулось. Для надежности в ход уже пошли гвозди.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 1
|
Даллас - Вегас
|2 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 3
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|30.04
|02:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|6 : 1
|30.04
|04:30
|
Вегас – Даллас
|2 : 4