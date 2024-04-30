Силкин считает, что Личка должен остаться в «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о своем отношении к Марцелу Личке, который сейчас возглавляет бело-голубых.

«Не знаю, какие взаимоотношения у Лички с руководством. Мне он нравится. Ему надо дать поработать ещё год-два и потом уже делать какие-то выводы. Тренер может ошибиться, потому что ответственность очень высокая, поэтому их не прощают. Нужно терпение. Если взяли тренера, то надо дать ему поработать», — приводит слова Силкина Legalbet.

В 26-м туре РПЛ бело-голубые дома обыграли «Зенит» (1:0). «Динамо» (47 очков) занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на 3 очка.