Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спортсмены сами должны принять решение по поводу участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в Париже. Однако россияне и белорусы будут заявлены на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. Также они не смогут участвовать в церемонии открытия Олимпиады.

«Это дело спортсменов. Конечно, хотелось, чтобы гимн, флаг и прочее. Но я понимаю спортсменов: это их жизнь. Понимая это, я не настаиваю ни на одном из вариантов. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

Глава государства отметил, что белорусские спортсмены не должны сдаваться, несмотря на определенные ограничения.

«Завтра мы вернемся в эту европейскую, мировую семью. И мы им покажем, что мы можем. А спортсмен пусть определится сам: хочет поехать — пусть едет и выступает, но только достойно выступает, чтобы мы им гордились», — добавил он.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.