«Факел» продлил контракт с полузащитником Менделем
«Факел» продлил контракт с полузащитником Андреем Менделем, сообщает пресс-служба воронежского клуба.
27-летний хавбек стал игроком «Факела» летом 2021 года. Он провел за клуб 37 официальных матчей и забил в них 3 мяча.
До «Факела» Мендель выступал за такие клубы за «Волгарь», «Химки», «Черноморец», «Дружба» из Майкопа и «Торпедо» Армавир.
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5
|ЦСКА
|0
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6
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8
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9
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|0
|0
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|0
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10
|Спартак
|0
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|0
|0
|0-0
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11
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|0
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|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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