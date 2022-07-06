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Сегодня, 18:06

«Факел» продлил контракт с полузащитником Менделем

Иван Шитик
Корреспондент
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«Факел» продлил контракт с полузащитником Андреем Менделем, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

27-летний хавбек стал игроком «Факела» летом 2021 года. Он провел за клуб 37 официальных матчей и забил в них 3 мяча.

До «Факела» Мендель выступал за такие клубы за «Волгарь», «Химки», «Черноморец», «Дружба» из Майкопа и «Торпедо» Армавир.

Источник: https://vk.com/pfcfakel?w=wall-3001581_331801
ФК Факел (Воронеж)
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