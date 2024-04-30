Владислав Радимов: «Не было видно, что для футболистов «Краснодара» игра в Самаре — матч жизни»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре «Краснодара» против «Крыльев Советов» (0:0) в 26-м туре чемпионата России. «Быки» упустили шанс единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ.

«Мусаев в последних матчах уже не в первый раз пеняет на арбитров, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — А надо было выходить и бросать все на этот матч! Выигрывай — и ты лидер, все зависит от тебя. Мусаева брали для того, чтобы они действовали агрессивно, уверенно, в отличие от футбола Ивича, который не нравился руководству. Но в первом тайме в Самаре «Краснодар» действовал абсолютно академично. Не прессинговал, Самара спокойно выходила. То есть, первый тайм они выбросили в топку. Во втором более-менее, но все равно без агрессии. Не видно было, что это для них матч жизни».

За 4 тура до конца чемпионата России у «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков, на 3 очка отстает «Динамо».