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Судейство

Сегодня, 13:09

Карасев назначен главным арбитром на кубковый матч ЦСКА — «Зенит»

Алина Савинова
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил назначения арбитров и инспекторов на первый матч финала Пути РПЛ и встречи второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Главным судьей матча между ЦСКА и «Зенитом» будет Сергей Карасев. Игра пройдет 2 мая и начнется в 19.15 по московскому времени.

Путь РПЛ

Финал. 1-й матч

2 мая (четверг)

ЦСКА — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.

Путь регионов

1/2 финала. 2-й этап

1 мая (среда)

«Динамо» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

2 мая (четверг)

«Ростов» — «Балтика»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.

Источник: https://rfs.ru/news/220319
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Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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