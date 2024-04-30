Владислав Радимов: «Зенитовцы впервые столкнулись с такой острой борьбой за чемпионство»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов объяснил серию неудачных игр петербуржцев в РПЛ. Команда Сергея Семака проиграла два матча подряд.

«Проблема в том, что зенитовцы сталкиваются в первый раз с такой ситуацией, когда нет большого отрыва, когда такая борьба за чемпионство, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — И, опять же, те бразильцы, которые пришли, им тяжеловато. На них рассчитывают, как на главные козыри — на Артура и Педро. Педро в матче со «Спартаком» показал себя во всей красе, но это не значит, что он в каждом матче такое будет выдавать, я уже об этом говорил. Он слишком юный еще, и к нему внимательнее стали относиться. Для Артура тоже это новый чемпионат, но, в конце концов, Малком в Петербурге тоже не сразу заиграл. Хотя Артур в плане обыгрывать один в один или один в два, мне кажется, похуже, чем Малком, конечно. Но это объективно. Малком поэтому и дороже стоил, и в «Барселоне» играл».

За 4 тура до конца чемпионата «Зенит» и «Краснодар» набрали по 50 очков, у «Динамо» на третьей строчке — 47 очков.