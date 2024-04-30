Владислав Радимов: «Спартак» мог быть на месте «Зенита» и бороться за золото»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов оценил преображения в игре «Спартака».

«Посмотрите, как все изменилось после того, как убрали Абаскаля, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — Сам Слишкович сейчас рассказал всем, что да, я встряхнул команду, я со всеми поговорил. И теперь все изменилось. Эти люди, которые находятся в команде, они, оказывается, умеют бежать вперед, они умеют играть вперед. Прости, господи, Умяров умеет вперед отдавать! Маслов, которого похоронили, выходит и играет. Команда, оказывается, может бежать вперед, прессинговать, играть вертикально, забивать голы и смотреться хорошо. Почему не поменять раньше Абаскаля? И сейчас «Спартак» боролся бы не за третье место, а боролся бы с лидерами. Был бы на месте «Зенита», «Краснодара», и мы получили бы интересную концовку. Это объективно. Так что, повторюсь в очередной раз, вопрос к руководству клуба».

За 4 тура до конца чемпионата «Спартак» (42 очка) занимает четвертое место.