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Сегодня, 21:18

Владислав Радимов: «Спартак» мог быть на месте «Зенита» и бороться за золото»

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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов оценил преображения в игре «Спартака».

«Посмотрите, как все изменилось после того, как убрали Абаскаля, — приводит «РБ Спорт» слова Радимова. — Сам Слишкович сейчас рассказал всем, что да, я встряхнул команду, я со всеми поговорил. И теперь все изменилось. Эти люди, которые находятся в команде, они, оказывается, умеют бежать вперед, они умеют играть вперед. Прости, господи, Умяров умеет вперед отдавать! Маслов, которого похоронили, выходит и играет. Команда, оказывается, может бежать вперед, прессинговать, играть вертикально, забивать голы и смотреться хорошо. Почему не поменять раньше Абаскаля? И сейчас «Спартак» боролся бы не за третье место, а боролся бы с лидерами. Был бы на месте «Зенита», «Краснодара», и мы получили бы интересную концовку. Это объективно. Так что, повторюсь в очередной раз, вопрос к руководству клуба».

За 4 тура до конца чемпионата «Спартак» (42 очка) занимает четвертое место.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Владислав Радимов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

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Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

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