Ориньо считает, что «Зенит» боролся бы за четвертое-пятое место в чемпионате Бразилии

Защитник «Родины» Ориньо оценил уровень действующего чемпиона России «Зенита» в сравнении с бразильскими клубами.

«Я думаю, «Зенит» мог бы бороться за четвертое-пятое место. Возможно, за путевку в Кубок Либертадорес. Я считаю, что уровень бразильских футболистов и бразильского футбола очень высокий», — цитирует Ориньо Metaratings.

«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах. В текущем розыгрыше РПЛ команда Сергея Семака после 26 туров с 50 очками лидирует в турнирной в таблице, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.