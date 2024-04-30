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Сегодня, 17:00

Аленичев — о заявлении Филимонова: «Посмотрим, как руководство «Спартака» отреагирует»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление бывшего вратаря красно-белых Александра Филимонова о том, что он хотел бы видеть Аленичева главным тренером московской команды.

Ранее об этом Филимонов заявил изданию Sport24.

«Филимонов хочет видеть меня тренером «Спартака»? Очень рад, что Александр Владимирович меня не забывает. Посмотрим, как руководство «Спартака» отреагирует на заявление Филимонова», — сказал Аленичев «СЭ».

Аленичев был главным тренером «Спартака» с июня 2015 по август 2016 года.

51-летний специалист не работает с 2019 года, когда он покинул «Енисей». Также он тренировал тульский «Арсенал» и юношескую сборную России.

Александр Филимонов
Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
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ЦСКА – Рубин
 - : -
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