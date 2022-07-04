Ринат Билялетдинов рассказал, кто может заменить в ЦСКА защитника Бийола
Известный российский тренер Ринат Билялетдинов рассказал, кто может заменить в ЦСКА защитника Яки Бийола. Ранее сообщалось, что итальянские клубы проявляют интерес к словенцу.
Надо искать варианты в своей школе, а также по тем персоналиям, которых клуб отправил в аренду, — цитирует Betonmobil.ru Билялетдинова. — Плюс ЦСКА стоит рассмотреть опытных футболистов, которые есть в других командах. Но ветеран, который мало играет, это показатель того, что человек уже не совсем готов к высоким нагрузкам. Надо отталкиваться и от состояния Набабкина, сможет ли Кирилл помочь сейчас или его уже не хватает. Ну и постараться дать шанс молодому — а вдруг там второй Игнашевич затерялся? На первое время даже вариант с арендой краткосрочной может сработать. Бийол — хороший и уравновешенный парень, да, он не без ошибок порой действовал, но он оправдывал свой статус в ЦСКА.
В прошедшем сезоне 23-летний Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -