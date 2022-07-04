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Ринат Билялетдинов рассказал, кто может заменить в ЦСКА защитника Бийола

Алексей Еремин
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Известный российский тренер Ринат Билялетдинов рассказал, кто может заменить в ЦСКА защитника Яки Бийола. Ранее сообщалось, что итальянские клубы проявляют интерес к словенцу.

Надо искать варианты в своей школе, а также по тем персоналиям, которых клуб отправил в аренду, — цитирует Betonmobil.ru Билялетдинова. — Плюс ЦСКА стоит рассмотреть опытных футболистов, которые есть в других командах. Но ветеран, который мало играет, это показатель того, что человек уже не совсем готов к высоким нагрузкам. Надо отталкиваться и от состояния Набабкина, сможет ли Кирилл помочь сейчас или его уже не хватает. Ну и постараться дать шанс молодому — а вдруг там второй Игнашевич затерялся? На первое время даже вариант с арендой краткосрочной может сработать. Бийол — хороший и уравновешенный парень, да, он не без ошибок порой действовал, но он оправдывал свой статус в ЦСКА.

В прошедшем сезоне 23-летний Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-kem-zamenit-biyola-nado-iskat-variantyi-v-svoey-shkole
Ринат Билялетдинов
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