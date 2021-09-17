Россия пока на 38 месте в рейтинге УЕФА текущего сезона
На завершившейся еврокубковой неделе Россия усилиями трех команд набрала всего одно очко из шести возможных. Это пока позволило отстоять текущую 10-ю позицию в рейтинге УЕФА (и то в основном «благодаря» столь же неудачной игре украинцев), но еврокубковые перспективы России на будущие сезоны продолжают стремительно ухудшаться.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22
|Команда
|Турнир
|Очки
|Бонус
|Сумма
|1. Зенит
|ЛЧ
|0
|4
|4
|2. Сочи
|ЛК
|3
|0
|3
|3. Локомотив
|ЛЕ
|1
|0
|1
|4. Рубин
|ЛК
|0,5
|0
|0,5
|5. Спартак
|ЛЧ
|0
|0
|0
(4 бонусных балла начислены за факт участия «Зенита» в групповом турнире Лиги чемпионов. В отборочных раундах начисляется 1 очко за победу и 0,5 за ничью).
Всего: 8,5 очка, 5 команд, коэффициент 1,700, 37-е место в сезоне.
Это по-прежнему самый низкий за много лет балл для России на этом этапе сезона и всего лишь 38 место в Европе в текущем сезоне.
Текущий рейтинг России составляет 30,882 балла. Находящаяся на 11 месте с 30,400 баллами Украина отстает совсем ненамного — это дистанция трех обычных очков (то есть победа и ничья). Возможный спуск на 11 место грозит потерей прямого места в группе Лиги чемпионов даже для чемпиона России (и дальнейшим усложнением отбора для вице-чемпиона) уже в сезоне 2023/24 годов.
Правда, идущие чуть впереди на 9 месте с 31,300 баллов шотландцы вообще не набрали на этой неделе ни очка, и обойти их вполне реально. Здесь дистанция такая же, как между Россией и Украиной — три обычных очка, причем набирать баллы шотландцам сложнее — у них осталось всего два клуба.
Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)
|Страна
|21/22
|Очки
|Сумма
|Клубы
|1. Англия
|3.857
|27
|89.498
|7 (7*)
|2. Испания
|4.000
|28
|81.713
|7 (7)
|3. Италия
|3.428
|24
|64.616
|7 (7)
|4. Германия
|3.642
|25.5
|62.641
|7 (7)
|5. Франция
|3.416
|20.5
|45.081
|6 (6)
|6. Португалия
|4.083
|24.5
|44.549
|6 (4)
|7. Голландия
|4.800
|24
|34.900
|5 (5)
|8. Австрия
|3.800
|19
|32.250
|5 (4)
|9. Шотландия
|2.300
|11.5
|31.300
|5 (2)
|10. Россия
|1.700
|8.5
|30.882
|5 (3)
|11. Украина
|2.800
|14
|30.400
|5 (3)
|12. Сербия
|4.000
|16
|27.875
|4 (2)
|13. Бельгия
|3.200
|16
|27.200
|5 (4)
|14. Швейцария
|4.500
|18
|26.425
|4 (2)
|15. Хорватия
|3.250
|13
|24.400
|4 (1)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.
Куда опаснее ситуация с рейтингом на будущие сезоны. Сейчас Россия занимает лишь 18 место в таблице, учитывающей 4 последних сезона. Если российские клубы не улучшат резко результаты уже в текущем сезоне — то с большой вероятностью через три года (в сезоне 2024/25) у России будет только один клуб в Лиге чемпионов, причем ему придется проходить ориентировочно три отборочных раунда. Про Лигу Европы вообще придется забыть (кроме случаев, когда чемпион России угодит туда, не пройдя отбор в Лигу чемпионов), а призеры и обладатель Кубка России будут начинать с самых ранних стадий Лиги конференций. Еще хуже ситуация на сезон 2025/26 — в соответствующем рейтинге Россия пока вообще на 26 месте.
Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)
|1. Англия
|69.427
|2. Испания
|61.999
|3. Германия
|52.784
|4. Италия
|47.283
|5. Португалия
|34.883
|6. Франция
|33.581
|7. Голландия
|32.000
|8. Шотландия
|27.300
|9. Бельгия
|24.600
|10. Австрия
|22.500
|11. Украина
|22.400
|12. Сербия
|21.500
|13. Швейцария
|19.925
|14. Хорватия
|19.275
|15. Норвегия
|19.000
|16. Чехия
|18.500
|17. Греция
|18.350
|18. Россия
|18.282
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.
Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)
|1. Англия
|46.785
|2. Испания
|42.428
|3. Германия
|37.570
|4. Италия
|34.641
|5. Португалия
|23.983
|6. Голландия
|23.400
|7. Франция
|22.998
|8. Шотландия
|20.550
|9. Бельгия
|16.800
|10. Украина
|16.800
|11. Австрия
|16.300
|12. Швейцария
|16.025
|13. Сербия
|15.500
|14. Израиль
|13.625
|15. Норвегия
|13.625
|16. Хорватия
|13.525
|17. Греция
|13.250
|18. Швеция
|13.125
|19. Чехия
|12.000
|20. Дания
|11.850
|21. Турция
|11.400
|22. Кипр
|11.250
|23. Румыния
|11.125
|24. Болгария
|11.000
|25. Венгрия
|11.000
|26. Россия
|10.699
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.
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