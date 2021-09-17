Россия пока на 38 месте в рейтинге УЕФА текущего сезона

На завершившейся еврокубковой неделе Россия усилиями трех команд набрала всего одно очко из шести возможных. Это пока позволило отстоять текущую 10-ю позицию в рейтинге УЕФА (и то в основном «благодаря» столь же неудачной игре украинцев), но еврокубковые перспективы России на будущие сезоны продолжают стремительно ухудшаться.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2021/22

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Зенит ЛЧ 0 4 4 2. Сочи ЛК 3 0 3 3. Локомотив ЛЕ 1 0 1 4. Рубин ЛК 0,5 0 0,5 5. Спартак ЛЧ 0 0 0

(4 бонусных балла начислены за факт участия «Зенита» в групповом турнире Лиги чемпионов. В отборочных раундах начисляется 1 очко за победу и 0,5 за ничью).

Всего: 8,5 очка, 5 команд, коэффициент 1,700, 37-е место в сезоне.

Это по-прежнему самый низкий за много лет балл для России на этом этапе сезона и всего лишь 38 место в Европе в текущем сезоне.

Текущий рейтинг России составляет 30,882 балла. Находящаяся на 11 месте с 30,400 баллами Украина отстает совсем ненамного — это дистанция трех обычных очков (то есть победа и ничья). Возможный спуск на 11 место грозит потерей прямого места в группе Лиги чемпионов даже для чемпиона России (и дальнейшим усложнением отбора для вице-чемпиона) уже в сезоне 2023/24 годов.

Правда, идущие чуть впереди на 9 месте с 31,300 баллов шотландцы вообще не набрали на этой неделе ни очка, и обойти их вполне реально. Здесь дистанция такая же, как между Россией и Украиной — три обычных очка, причем набирать баллы шотландцам сложнее — у них осталось всего два клуба.

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна 21/22 Очки Сумма Клубы 1. Англия 3.857 27 89.498 7 (7*) 2. Испания 4.000 28 81.713 7 (7) 3. Италия 3.428 24 64.616 7 (7) 4. Германия 3.642 25.5 62.641 7 (7) 5. Франция 3.416 20.5 45.081 6 (6) 6. Португалия 4.083 24.5 44.549 6 (4) 7. Голландия 4.800 24 34.900 5 (5) 8. Австрия 3.800 19 32.250 5 (4) 9. Шотландия 2.300 11.5 31.300 5 (2) 10. Россия 1.700 8.5 30.882 5 (3) 11. Украина 2.800 14 30.400 5 (3) 12. Сербия 4.000 16 27.875 4 (2) 13. Бельгия 3.200 16 27.200 5 (4) 14. Швейцария 4.500 18 26.425 4 (2) 15. Хорватия 3.250 13 24.400 4 (1)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.

Куда опаснее ситуация с рейтингом на будущие сезоны. Сейчас Россия занимает лишь 18 место в таблице, учитывающей 4 последних сезона. Если российские клубы не улучшат резко результаты уже в текущем сезоне — то с большой вероятностью через три года (в сезоне 2024/25) у России будет только один клуб в Лиге чемпионов, причем ему придется проходить ориентировочно три отборочных раунда. Про Лигу Европы вообще придется забыть (кроме случаев, когда чемпион России угодит туда, не пройдя отбор в Лигу чемпионов), а призеры и обладатель Кубка России будут начинать с самых ранних стадий Лиги конференций. Еще хуже ситуация на сезон 2025/26 — в соответствующем рейтинге Россия пока вообще на 26 месте.

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия 69.427 2. Испания 61.999 3. Германия 52.784 4. Италия 47.283 5. Португалия 34.883 6. Франция 33.581 7. Голландия 32.000 8. Шотландия 27.300 9. Бельгия 24.600 10. Австрия 22.500 11. Украина 22.400 12. Сербия 21.500 13. Швейцария 19.925 14. Хорватия 19.275 15. Норвегия 19.000 16. Чехия 18.500 17. Греция 18.350 18. Россия 18.282

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)

1. Англия 46.785 2. Испания 42.428 3. Германия 37.570 4. Италия 34.641 5. Португалия 23.983 6. Голландия 23.400 7. Франция 22.998 8. Шотландия 20.550 9. Бельгия 16.800 10. Украина 16.800 11. Австрия 16.300 12. Швейцария 16.025 13. Сербия 15.500 14. Израиль 13.625 15. Норвегия 13.625 16. Хорватия 13.525 17. Греция 13.250 18. Швеция 13.125 19. Чехия 12.000 20. Дания 11.850 21. Турция 11.400 22. Кипр 11.250 23. Румыния 11.125 24. Болгария 11.000 25. Венгрия 11.000 26. Россия 10.699

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.