Марио Гетце признан лучшим игроком первого тура Лиги Европы
Полузащитник ПСВ Марио Гетце признан лучшим игроком первого тура групповой стадии Лиги Европы.
29-летний немец отличился голом и результативной передачей в матче против «Реал Сосьедада» (2:2).
Помимо Гетце на награду претендовали Виктор Осимен («Наполи»), Деклан Райс («Вест Хэм») и Хуанми («Бетис»).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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