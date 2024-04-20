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Сегодня, 05:13

Агент Жиго: «Российский чемпионат находится на очень высоком уровне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент экс-защитника «Спартака» Самюэля Жиго Мохамед Беншенафи прокомментировал победу «Марселя» над «Бенфикой» (1:0, пен. — 4:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Самуэль особенно счастлив после победы над «Бенфикой», потому что он это сделал с клубом своего сердца, за который болеет с детства. Вчера он встретился с Жоау Мариу, который выступал за «Локомотив», как и Миранчук, играющий за «Аталанту». Это доказательство того, что российский чемпионат находится на очень высоком уровне», — цитирует Metaratings.ru Беншенафи.

В полуфинале «Марсель» встретится с «Аталантой», которая прошла «Ливерпуль». Первый матч состоится 2 мая, а ответный — 9-го.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-zhigo-chempionat-rossii-nakhoditsya-na-ochen-vysokom-urovne-355209/
Самюэль Жиго
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Марсель
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