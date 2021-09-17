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Экс-форвард «Челси» Демба Ба рассказал о влиянии босса «Локомотива» на немецкий и мировой футбол

20:10
Ральф Рангник. Фото DFL
Ральф Рангник. Фото DFL
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Экс-форвард «Челси», «Ньюкасла», «Вест Хэма» Демба Ба, четыре года выступавший под руководством Ральфа Рангника в «Хоффенхайме», в интервью «СЭ» вспомнил о том, как он тренировал, и рассказал о его влиянии на немецкий и мировой футбол.

— Удивлены ли, что Рангник сейчас связал себя с российским футболом, отправившись работать в «Локомотив»?

— Не удивлен. Верю в то, что Ральф способен изменить футбол везде, куда бы он ни пришел. И речь о видении футбола не только клубом, где он работает, но и целой страной.

— Можете об этом поподробнее?

— У него очень четкое представление об игре. Его идеал — это вертикальный быстрый атакующий футбол, в который играют талантливые молодые игроки с высокой рыночной стоимостью. Уверен, что все клубы сейчас должны быть заинтересованы в чем-то подобном. Очень важно, чтобы у клубов была, во-первых, правильная экономика, а во-вторых, привлекательный и созидательный футбол. Идеи Ральфа объединяют в себе одно и другое.

Полное интервью Демба Ба «СЭ» читайте здесь

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Игорь Рабинер все материалы автора

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