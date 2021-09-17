Экс-форвард «Челси» Демба Ба рассказал о влиянии босса «Локомотива» на немецкий и мировой футбол

Экс-форвард «Челси», «Ньюкасла», «Вест Хэма» Демба Ба, четыре года выступавший под руководством Ральфа Рангника в «Хоффенхайме», в интервью «СЭ» вспомнил о том, как он тренировал, и рассказал о его влиянии на немецкий и мировой футбол.

— Удивлены ли, что Рангник сейчас связал себя с российским футболом, отправившись работать в «Локомотив»?

— Не удивлен. Верю в то, что Ральф способен изменить футбол везде, куда бы он ни пришел. И речь о видении футбола не только клубом, где он работает, но и целой страной.

— Можете об этом поподробнее?

— У него очень четкое представление об игре. Его идеал — это вертикальный быстрый атакующий футбол, в который играют талантливые молодые игроки с высокой рыночной стоимостью. Уверен, что все клубы сейчас должны быть заинтересованы в чем-то подобном. Очень важно, чтобы у клубов была, во-первых, правильная экономика, а во-вторых, привлекательный и созидательный футбол. Идеи Ральфа объединяют в себе одно и другое.

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