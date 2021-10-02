Кононов оценил игру «Спартака» с «Наполи» в Лиге Европы
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своих дальнейших планах. Специалист отметил, что следит за выступлением красно-белых.
— Чем занимаетесь?
— Отдыхаю, — цитирует Кононова «РБ Спорт».
— Какие ваши планы дальнейшие?
— Тренировать.
— Увидим ли Вас в России в ближайшее время?
— Не знаю, посмотрим.
— Вы приехали на какую-то деловую встречу? Или просто решили выйти из отпуска?
— Всегда есть какие-то деловые встречи, желание посмотреть футбол.
— За «Спартаком» следите?
— Да, слежу конечно.
— Как Вам игра в Неаполе?
— Отлично. Прекрасная игра.
Напомним, ранее «Спартак» в Лиге Европы одержал волевую победу над «Наполи» со счетом 3:2. В ближайшем поединке московский клуб в рамках 10-го тура РПЛ встретится в гостях с «Ахматом». Игра состоится завтра, 3 октября, в Грозном.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kononov-spartak-otlichno-vy-glyadel-v-italii-prekrasnaya-igra/
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