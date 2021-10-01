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Россия в рейтинге УЕФА: обогнала Шотландию, оторвалась от Украины

Юрий Плохотниченко
Юрий Плохотниченко
Собственный корреспондент в Ростове-на-Дону
Сегодня, 01:50
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. 80-я минута. Михаил Игнатов вывел красно-белых вперед. Фото AFP
30 сентября. Неаполь. «Наполи» — «Спартак» — 2:3. 80-я минута. Михаил Игнатов вывел красно-белых вперед. Фото AFP
Теги:
Россия поднялась на девятое место в рейтинге УЕФА по сумме пяти лет и на 30-е — в текущем сезоне.
30&nbsp;сентября. Неаполь. &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Радость красно-белых. Оказывается, этот «Спартак» может побеждать вопреки!

На завершившейся еврокубковой неделе Россия усилиями трех команд набрала 4 очка из 6 возможных (по системе «2 очка за победу, 1 за ничью»).

Это позволило обойти неудачно выступивших шотландцев и вернуться на девятую позицию в рейтинге УЕФА за пять сезонов. Вместе с тем неудачи двух прошлых сезонов по-прежнему угрожают сокращением еврокубковой квоты для России через 2-3 года.

Рейтинговые очки российских команд в сезоне-2021/22

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Зенит

ЛЧ

2

4

6

2. Сочи

ЛК

3

0

3

3. Спартак

ЛЧ, ЛЕ

2

0

2

4. Локомотив

ЛЕ

1

0

1

5. Рубин

ЛК

0,5

0

0,5

4 бонусных балла начислены за участие «Зенита» в групповом турнире ЛЧ. В отборочных раундах начисляется 1 очко за победу и 0,5 за ничью.
Всего: 12,5 очков, 5 команд, коэффициент 2,500, 30-е место в сезоне.

Успешное выступление «Зенита» и «Спартака» позволило России подняться с малоприличного 38-го места в рейтинге текущего сезона. Сейчас Россия делит со Словенией 30-е место в Европе в сезоне и имеет неплохие перспективы подняться во второй десяток — многие из стоящих выше стран уже закончили выступления или остались всего с одним клубом.

29&nbsp;сентября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Мальме&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. Радость Алексея Сутормина и&nbsp;его одноклубников после забитого мяча. «Зенит» доминирует. Теперь и в Европе

Важнее, однако, рейтинг за пять сезонов — он определяет, среди прочего, попадет ли чемпион России будущего сезона напрямую в группу Лиги чемпионов-2023/24. Перспективы тут заметно улучшились — для этого нужно оставаться в первой десятке пятилетнего рейтинга, и Россия с 31,682 балла как раз поднялась с 10-го на девятое место, обойдя Шотландию. Шотландцы, впрочем, остаются на минимальной дистанции всего одной победы и могут вернуть себе девятую позицию в любой момент. Правда, набирать баллы шотландцам сложнее — у них осталось всего два клуба.

Увеличился отрыв от находящейся на нежелательном 11-м месте с 30,600 баллами Украины. Теперь это дистанция 6 обычных очков, и угроза лишиться места в десятке на некоторое время отодвинулась.

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна

21/22

Очки

Сумма

Клубы

1. Англия

5.000

35

90.641

7 (7*)

2. Испания

4.857

34

82.570

7 (7)

3. Италия

4.714

33

65.902

7 (7)

4. Германия

5.214

36.5

64.213

7 (7)

5. Франция

4.750

28.5

46.415

6 (6)

6. Португалия

4.750

28.5

45.216

6 (4)

7. Голландия

6.400

32

36.500

5 (5)

8. Австрия

4.400

22

32.850

5 (4)

9. Россия

2.500

12.5

31.682

5 (3)

10. Шотландия

2.300

11.5

31.300

5 (2)

11. Украина

3.000

15

30.600

5 (3)

12. Сербия

5.000

20

28.875

4 (2)

13. Бельгия

4.000

20

28.000

5 (4)

14. Швейцария

5.000

20

26.925

4 (2)

15. Хорватия

3.750

15

24.900

4 (1)

* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.

Однако ситуация с рейтингом на будущие сезоны продолжает оставаться опасной: уже будущим летом перестанет учитываться результат самого успешного за последнее время для России сезона-2017/18. Сейчас Россия занимает лишь 17-е место в таблице, учитывающей четыре последних сезона.

30&nbsp;сентября. Рим. &laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Железнодорожники уступили в&nbsp;Италии. «Локомотив» проиграл «Лацио». Но куда хуже, что команда Николича уныла

Если российские клубы не добьются существенных успехов уже в текущем розыгрыше, то есть риск, что через три года (в сезоне-2024/25) у России будет только один клуб в Лиге чемпионов, причем ему придется проходить ориентировочно три отборочных раунда.

Про Лигу Европы вообще придется забыть (кроме случаев, когда чемпион России угодит туда, не пройдя отбор в Лигу чемпионов), а призеры и обладатель Кубка России будут начинать с самых ранних стадий Лиги конференций.

Еще хуже ситуация на сезон 2025/26 — в соответствующем рейтинге Россия пока вообще на 22-м месте (но время исправить ситуацию еще есть).

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия

70.570

2. Испания

62.856

3. Германия

54.356

4. Италия

48.569

5. Португалия

35.550

6. Франция

34.915

7. Голландия

33.600

8. Шотландия

27.300

9. Бельгия

25.400

10. Австрия

23.100

11. Украина

22.600

12. Сербия

22.500

13. Швейцария

20.425

14. Хорватия

19.775

15. Норвегия

19.250

16. Греция

19.100

17. Россия

19.082

18. Чехия

18.900

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)

1. Англия

47.928

2. Испания

43.285

3. Германия

39.142

4. Италия

35.927

5. Голландия

25.000

6. Португалия

24.650

7. Франция

24.332

8. Шотландия

20.550

9. Бельгия

17.600

10. Украина

17.000

11. Австрия

16.900

12. Швейцария

16.525

13. Сербия

16.500

14. Хорватия

14.025

15. Греция

14.000

16. Израиль

13.875

17. Норвегия

13.875

18. Швеция

13.125

19. Дания

12.450

20. Чехия

12.400

21. Турция

11.600

22. Россия

11.499

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.

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Юрий Плохотниченко все материалы автора

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