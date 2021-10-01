Россия в рейтинге УЕФА: обогнала Шотландию, оторвалась от Украины
На завершившейся еврокубковой неделе Россия усилиями трех команд набрала 4 очка из 6 возможных (по системе «2 очка за победу, 1 за ничью»).
Это позволило обойти неудачно выступивших шотландцев и вернуться на девятую позицию в рейтинге УЕФА за пять сезонов. Вместе с тем неудачи двух прошлых сезонов по-прежнему угрожают сокращением еврокубковой квоты для России через 2-3 года.
Рейтинговые очки российских команд в сезоне-2021/22
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Зенит
|
ЛЧ
|
2
|
4
|
6
|
2. Сочи
|
ЛК
|
3
|
0
|
3
|
3. Спартак
|
ЛЧ, ЛЕ
|
2
|
0
|
2
|
4. Локомотив
|
ЛЕ
|
1
|
0
|
1
|
5. Рубин
|
ЛК
|
0,5
|
0
|
0,5
4 бонусных балла начислены за участие «Зенита» в групповом турнире ЛЧ. В отборочных раундах начисляется 1 очко за победу и 0,5 за ничью.
Всего: 12,5 очков, 5 команд, коэффициент 2,500, 30-е место в сезоне.
Успешное выступление «Зенита» и «Спартака» позволило России подняться с малоприличного 38-го места в рейтинге текущего сезона. Сейчас Россия делит со Словенией 30-е место в Европе в сезоне и имеет неплохие перспективы подняться во второй десяток — многие из стоящих выше стран уже закончили выступления или остались всего с одним клубом.
Важнее, однако, рейтинг за пять сезонов — он определяет, среди прочего, попадет ли чемпион России будущего сезона напрямую в группу Лиги чемпионов-2023/24. Перспективы тут заметно улучшились — для этого нужно оставаться в первой десятке пятилетнего рейтинга, и Россия с 31,682 балла как раз поднялась с 10-го на девятое место, обойдя Шотландию. Шотландцы, впрочем, остаются на минимальной дистанции всего одной победы и могут вернуть себе девятую позицию в любой момент. Правда, набирать баллы шотландцам сложнее — у них осталось всего два клуба.
Увеличился отрыв от находящейся на нежелательном 11-м месте с 30,600 баллами Украины. Теперь это дистанция 6 обычных очков, и угроза лишиться места в десятке на некоторое время отодвинулась.
Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)
|
Страна
|
21/22
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Англия
|
5.000
|
35
|
90.641
|
7 (7*)
|
2. Испания
|
4.857
|
34
|
82.570
|
7 (7)
|
3. Италия
|
4.714
|
33
|
65.902
|
7 (7)
|
4. Германия
|
5.214
|
36.5
|
64.213
|
7 (7)
|
5. Франция
|
4.750
|
28.5
|
46.415
|
6 (6)
|
6. Португалия
|
4.750
|
28.5
|
45.216
|
6 (4)
|
7. Голландия
|
6.400
|
32
|
36.500
|
5 (5)
|
8. Австрия
|
4.400
|
22
|
32.850
|
5 (4)
|
9. Россия
|
2.500
|
12.5
|
31.682
|
5 (3)
|
10. Шотландия
|
2.300
|
11.5
|
31.300
|
5 (2)
|
11. Украина
|
3.000
|
15
|
30.600
|
5 (3)
|
12. Сербия
|
5.000
|
20
|
28.875
|
4 (2)
|
13. Бельгия
|
4.000
|
20
|
28.000
|
5 (4)
|
14. Швейцария
|
5.000
|
20
|
26.925
|
4 (2)
|
15. Хорватия
|
3.750
|
15
|
24.900
|
4 (1)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.
Однако ситуация с рейтингом на будущие сезоны продолжает оставаться опасной: уже будущим летом перестанет учитываться результат самого успешного за последнее время для России сезона-2017/18. Сейчас Россия занимает лишь 17-е место в таблице, учитывающей четыре последних сезона.
Если российские клубы не добьются существенных успехов уже в текущем розыгрыше, то есть риск, что через три года (в сезоне-2024/25) у России будет только один клуб в Лиге чемпионов, причем ему придется проходить ориентировочно три отборочных раунда.
Про Лигу Европы вообще придется забыть (кроме случаев, когда чемпион России угодит туда, не пройдя отбор в Лигу чемпионов), а призеры и обладатель Кубка России будут начинать с самых ранних стадий Лиги конференций.
Еще хуже ситуация на сезон 2025/26 — в соответствующем рейтинге Россия пока вообще на 22-м месте (но время исправить ситуацию еще есть).
Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)
|
1. Англия
|
70.570
|
2. Испания
|
62.856
|
3. Германия
|
54.356
|
4. Италия
|
48.569
|
5. Португалия
|
35.550
|
6. Франция
|
34.915
|
7. Голландия
|
33.600
|
8. Шотландия
|
27.300
|
9. Бельгия
|
25.400
|
10. Австрия
|
23.100
|
11. Украина
|
22.600
|
12. Сербия
|
22.500
|
13. Швейцария
|
20.425
|
14. Хорватия
|
19.775
|
15. Норвегия
|
19.250
|
16. Греция
|
19.100
|
17. Россия
|
19.082
|
18. Чехия
|
18.900
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.
Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)
|
1. Англия
|
47.928
|
2. Испания
|
43.285
|
3. Германия
|
39.142
|
4. Италия
|
35.927
|
5. Голландия
|
25.000
|
6. Португалия
|
24.650
|
7. Франция
|
24.332
|
8. Шотландия
|
20.550
|
9. Бельгия
|
17.600
|
10. Украина
|
17.000
|
11. Австрия
|
16.900
|
12. Швейцария
|
16.525
|
13. Сербия
|
16.500
|
14. Хорватия
|
14.025
|
15. Греция
|
14.000
|
16. Израиль
|
13.875
|
17. Норвегия
|
13.875
|
18. Швеция
|
13.125
|
19. Дания
|
12.450
|
20. Чехия
|
12.400
|
21. Турция
|
11.600
|
22. Россия
|
11.499
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.
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