Россия в рейтинге УЕФА: обогнала Шотландию, оторвалась от Украины

Россия поднялась на девятое место в рейтинге УЕФА по сумме пяти лет и на 30-е — в текущем сезоне.

На завершившейся еврокубковой неделе Россия усилиями трех команд набрала 4 очка из 6 возможных (по системе «2 очка за победу, 1 за ничью»).

Это позволило обойти неудачно выступивших шотландцев и вернуться на девятую позицию в рейтинге УЕФА за пять сезонов. Вместе с тем неудачи двух прошлых сезонов по-прежнему угрожают сокращением еврокубковой квоты для России через 2-3 года.

Рейтинговые очки российских команд в сезоне-2021/22

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Зенит ЛЧ 2 4 6 2. Сочи ЛК 3 0 3 3. Спартак ЛЧ, ЛЕ 2 0 2 4. Локомотив ЛЕ 1 0 1 5. Рубин ЛК 0,5 0 0,5

4 бонусных балла начислены за участие «Зенита» в групповом турнире ЛЧ. В отборочных раундах начисляется 1 очко за победу и 0,5 за ничью.

Всего: 12,5 очков, 5 команд, коэффициент 2,500, 30-е место в сезоне.

Успешное выступление «Зенита» и «Спартака» позволило России подняться с малоприличного 38-го места в рейтинге текущего сезона. Сейчас Россия делит со Словенией 30-е место в Европе в сезоне и имеет неплохие перспективы подняться во второй десяток — многие из стоящих выше стран уже закончили выступления или остались всего с одним клубом.

Важнее, однако, рейтинг за пять сезонов — он определяет, среди прочего, попадет ли чемпион России будущего сезона напрямую в группу Лиги чемпионов-2023/24. Перспективы тут заметно улучшились — для этого нужно оставаться в первой десятке пятилетнего рейтинга, и Россия с 31,682 балла как раз поднялась с 10-го на девятое место, обойдя Шотландию. Шотландцы, впрочем, остаются на минимальной дистанции всего одной победы и могут вернуть себе девятую позицию в любой момент. Правда, набирать баллы шотландцам сложнее — у них осталось всего два клуба.

Увеличился отрыв от находящейся на нежелательном 11-м месте с 30,600 баллами Украины. Теперь это дистанция 6 обычных очков, и угроза лишиться места в десятке на некоторое время отодвинулась.

Таблица коэффициентов УЕФА (2017/18-2021/22)

Страна 21/22 Очки Сумма Клубы 1. Англия 5.000 35 90.641 7 (7*) 2. Испания 4.857 34 82.570 7 (7) 3. Италия 4.714 33 65.902 7 (7) 4. Германия 5.214 36.5 64.213 7 (7) 5. Франция 4.750 28.5 46.415 6 (6) 6. Португалия 4.750 28.5 45.216 6 (4) 7. Голландия 6.400 32 36.500 5 (5) 8. Австрия 4.400 22 32.850 5 (4) 9. Россия 2.500 12.5 31.682 5 (3) 10. Шотландия 2.300 11.5 31.300 5 (2) 11. Украина 3.000 15 30.600 5 (3) 12. Сербия 5.000 20 28.875 4 (2) 13. Бельгия 4.000 20 28.000 5 (4) 14. Швейцария 5.000 20 26.925 4 (2) 15. Хорватия 3.750 15 24.900 4 (1)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2023/24.

Однако ситуация с рейтингом на будущие сезоны продолжает оставаться опасной: уже будущим летом перестанет учитываться результат самого успешного за последнее время для России сезона-2017/18. Сейчас Россия занимает лишь 17-е место в таблице, учитывающей четыре последних сезона.

Если российские клубы не добьются существенных успехов уже в текущем розыгрыше, то есть риск, что через три года (в сезоне-2024/25) у России будет только один клуб в Лиге чемпионов, причем ему придется проходить ориентировочно три отборочных раунда.

Про Лигу Европы вообще придется забыть (кроме случаев, когда чемпион России угодит туда, не пройдя отбор в Лигу чемпионов), а призеры и обладатель Кубка России будут начинать с самых ранних стадий Лиги конференций.

Еще хуже ситуация на сезон 2025/26 — в соответствующем рейтинге Россия пока вообще на 22-м месте (но время исправить ситуацию еще есть).

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия 70.570 2. Испания 62.856 3. Германия 54.356 4. Италия 48.569 5. Португалия 35.550 6. Франция 34.915 7. Голландия 33.600 8. Шотландия 27.300 9. Бельгия 25.400 10. Австрия 23.100 11. Украина 22.600 12. Сербия 22.500 13. Швейцария 20.425 14. Хорватия 19.775 15. Норвегия 19.250 16. Греция 19.100 17. Россия 19.082 18. Чехия 18.900

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)

1. Англия 47.928 2. Испания 43.285 3. Германия 39.142 4. Италия 35.927 5. Голландия 25.000 6. Португалия 24.650 7. Франция 24.332 8. Шотландия 20.550 9. Бельгия 17.600 10. Украина 17.000 11. Австрия 16.900 12. Швейцария 16.525 13. Сербия 16.500 14. Хорватия 14.025 15. Греция 14.000 16. Израиль 13.875 17. Норвегия 13.875 18. Швеция 13.125 19. Дания 12.450 20. Чехия 12.400 21. Турция 11.600 22. Россия 11.499

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.