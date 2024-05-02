Лига Европы: дата и место проведения финала сезона 2023/2024

Финальный матч Лиги Европы-2023 / 2024 состоится 22 мая 2024 года. В решающей встрече сыграют победители полуфинальных пар — «Марсель"/"Аталанта» и «Рома"/"Байер».

Игра пройдет на «Дублин Арене» в Дублине (Ирландия), которая вмещает 50 000 зрителей и принимает домашние матчи сборных Ирландии по футболу и регби. Стадион был открыт в 2010 году, а в 2011-м здесь состоялся финал Лиги Европы между «Порту» и «Брагой».

Победитель Лиги Европы получит право сыграть с триумфатором Лиги чемпионов УЕФА 2023 / 2024 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2024, а также гарантирует себе участие в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2024 / 2025.

Действующим победителем Лиги Европы является испанская «Севилья». Также команде из одноименного города принадлежит рекорд по количеству побед во втором по значимости европейском футбольном турнире — 7 побед.

Лига Европы УЕФА 2023/2024 является 53-м розыгрышем европейского клубного турнира и 15-м под нынешним названием (ранее — Кубок УЕФА). В текущем сезоне приняли участие 58 команд.

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