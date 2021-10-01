Онопко об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Это сюрприз для меня»

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался об отказе форварда «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Да, это был сюрприз для меня. Думал, он продолжит, вернее, не будет говорить, что не хочет. Ну, он не сказал, что не хочет, я так понимаю, он отказался только на октябрьский сбор приезжать. Думаю, каждый футболист принимает такое решение индивидуально и исходит из своего эмоционального состояния. Бывает, человек устает физически, но больше всего это эмоционально, психологически тяжело. Тот же Игорь Акинфеев — по нему видно было. Я его хорошо знаю, понимаю, что у него семья, дети, ему тяжело, он не может играть в сборной просто так, приехать и... Играть в ЦСКА и в сборной — большая нагрузка и, самое главное, ответственность. Алан Дзагоев так же думает. Наверное, Дзюба так же думал, но не могу за него отвечать», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Онопко.

Изначально Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи, но форвард объявил об отказе от вызова в национальную команду. Футболист объяснил это тем, что еще не набрал необходимую физическую форму.

В октябре сборная России сыграет со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября).