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Онопко об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Это сюрприз для меня»

20:31
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер сборной России Виктор Онопко высказался об отказе форварда «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Да, это был сюрприз для меня. Думал, он продолжит, вернее, не будет говорить, что не хочет. Ну, он не сказал, что не хочет, я так понимаю, он отказался только на октябрьский сбор приезжать. Думаю, каждый футболист принимает такое решение индивидуально и исходит из своего эмоционального состояния. Бывает, человек устает физически, но больше всего это эмоционально, психологически тяжело. Тот же Игорь Акинфеев — по нему видно было. Я его хорошо знаю, понимаю, что у него семья, дети, ему тяжело, он не может играть в сборной просто так, приехать и... Играть в ЦСКА и в сборной — большая нагрузка и, самое главное, ответственность. Алан Дзагоев так же думает. Наверное, Дзюба так же думал, но не могу за него отвечать», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Онопко.

Изначально Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи, но форвард объявил об отказе от вызова в национальную команду. Футболист объяснил это тем, что еще не набрал необходимую физическую форму.

В октябре сборная России сыграет со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=cxur9RzbJSI

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Иван Торопцев все материалы автора

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  • Петр Биткин

    "Козаки - не простяки, бравые робята!.... Денег нету ни гроша, а живут богато!..." .... наивный хохол-то, оказывается :)

    01.10.2021

  • Apple User c7ff1c

    Артема надо дисквалифицировать за пропуски, и пусть тогда заканчивает в сборной. чм в РФ отгремел, он выстрелил.

    01.10.2021