Онопко об отказе Дзюбы от вызова в сборную: «Это сюрприз для меня»
Тренер сборной России Виктор Онопко высказался об отказе форварда «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
«Да, это был сюрприз для меня. Думал, он продолжит, вернее, не будет говорить, что не хочет. Ну, он не сказал, что не хочет, я так понимаю, он отказался только на октябрьский сбор приезжать. Думаю, каждый футболист принимает такое решение индивидуально и исходит из своего эмоционального состояния. Бывает, человек устает физически, но больше всего это эмоционально, психологически тяжело. Тот же Игорь Акинфеев — по нему видно было. Я его хорошо знаю, понимаю, что у него семья, дети, ему тяжело, он не может играть в сборной просто так, приехать и... Играть в ЦСКА и в сборной — большая нагрузка и, самое главное, ответственность. Алан Дзагоев так же думает. Наверное, Дзюба так же думал, но не могу за него отвечать», — сказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» Онопко.
Изначально Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи, но форвард объявил об отказе от вызова в национальную команду. Футболист объяснил это тем, что еще не набрал необходимую физическую форму.
В октябре сборная России сыграет со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября).
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Петр Биткин
"Козаки - не простяки, бравые робята!.... Денег нету ни гроша, а живут богато!..." .... наивный хохол-то, оказывается :)
01.10.2021
Apple User c7ff1c
Артема надо дисквалифицировать за пропуски, и пусть тогда заканчивает в сборной. чм в РФ отгремел, он выстрелил.
01.10.2021