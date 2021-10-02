Джикия посмеялся над падением Соболева в матче Лиги Европы против «Наполи»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия посмеялся над эпизодом с участием своего одноклубника Александра Соболева в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

В одном из эпизодов встречи Соболев упал в штрафной соперника, неудачное падение футболиста стало мемом в соцсетях. Джикия опубликовал у себя в Instagram финальную сцену из фильма «Профессионал», в которой вместо расстрела героя Жана-Поля Бельмондо показывают, как Соболев падает, будто ему выстрелили в спину.

«Спартак» занимает второе место в группе С Лиги Европы с 3 очками, «Наполи» с 1 очком идет на третьей строчке.