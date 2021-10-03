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Дмитрий Черышев: «Мне жалко «Спартак». Та чехарда внутри клуба не имеет права быть»

15:22
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Российский тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» оценил выступления московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Они одержали замечательную победу в Неаполе. Но в целом мне очень жалко «Спартак». Это народная команда, от нее всегда ждут хороших результатов. Чехарда, которая происходила в клубе, не имеет права быть. Очень много разговоров и слухов внутри клуба, наверняка это передается на команду и тренера. Хочу, чтобы эта нервозность ушла, там отличные ребята и квалифицированный тренер. Думаю, нужно дать время. Если постоянно убирать тренеров, футболисты будут не уверены даже сами в себе. Мне Денис рассказывал, что перед ЧМ Черчесов был намного увереннее всех, что сборная выйдет из группы, будет продвигаться в плей-офф. Эта уверенность передалась футболистам. Такое состояние сейчас и нужно «Спартаку», — сказал Черышев «СЭ».

Также экс-тренер «Нижнего Новгорода» оценил перспективы красно-белых в нынешнем сезоне.

«Думаю, они найдут ту ниточку, за которую нужно держаться. Сейчас они в середине таблицы, но они должны побороться хотя бы за первую тройку. Посмотрим», — добавил Черышев.

Сегодня, 3 октября, «Спартак» сыграет матч 10 тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Встреча состоится в Грозном на «Ахмат-Арене», начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Краснодар 0
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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