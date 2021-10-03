Дмитрий Черышев: «Мне жалко «Спартак». Та чехарда внутри клуба не имеет права быть»
Российский тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» оценил выступления московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
«Они одержали замечательную победу в Неаполе. Но в целом мне очень жалко «Спартак». Это народная команда, от нее всегда ждут хороших результатов. Чехарда, которая происходила в клубе, не имеет права быть. Очень много разговоров и слухов внутри клуба, наверняка это передается на команду и тренера. Хочу, чтобы эта нервозность ушла, там отличные ребята и квалифицированный тренер. Думаю, нужно дать время. Если постоянно убирать тренеров, футболисты будут не уверены даже сами в себе. Мне Денис рассказывал, что перед ЧМ Черчесов был намного увереннее всех, что сборная выйдет из группы, будет продвигаться в плей-офф. Эта уверенность передалась футболистам. Такое состояние сейчас и нужно «Спартаку», — сказал Черышев «СЭ».
Также экс-тренер «Нижнего Новгорода» оценил перспективы красно-белых в нынешнем сезоне.
«Думаю, они найдут ту ниточку, за которую нужно держаться. Сейчас они в середине таблицы, но они должны побороться хотя бы за первую тройку. Посмотрим», — добавил Черышев.
Сегодня, 3 октября, «Спартак» сыграет матч 10 тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата». Встреча состоится в Грозном на «Ахмат-Арене», начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
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