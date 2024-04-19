Агент Миранчука: «Выход «Аталанты» в полуфинал Лиги Европы — значимое событие»

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал выход итальянского клуба в полуфинал Лиги Европы.

«Выход в полуфинал «Аталанты» — это командная заслуга и тренерская работа. Событие для российского футбола? Когда Аленичев забивал в финале Лиги чемпионов, это было круто. А это значимое событие, но переоценивать не стоит. Это командный вид спорта, не индивидуальный. Я рад за Лешу!» — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

В 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» по итогам двух матчей выбила «Ливерпуль». В полуфинале турнира итальянская команда сыграет с «Марселем».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 32 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 11 голевых передач.