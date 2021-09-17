Капелло назвал главную причину неудач российских команд в еврокубках
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал главную причину неудач российских команд в еврокубках.
«Я не смотрел матчи российских клубов в еврокубках, но очевидно, что главная причина неудач остается такой же: российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, они не выдерживают интенсивности современного футбола. Это видно как на клубном уровне, так и на уровне сборных», — приводит Sport24 слова Капелло.
На этой неделе в еврокубковых матчах приняли участие три российских команды: «Зенит» проиграл «Челси» (0:1) в Лиге чемпионов, в Лиге Европы «Спартак» уступил «Легии» (0:1), а «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» (1:1).
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Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-09-17-kapello-nazval-glavnuyu-prichinu-neudach-rossiyskikh-klubov-v-yevrokubkakh
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