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Анджорин о болельщиках «Локомотива» в матче с «Марселем»: «Было жарко и громко. Напомнило «Челси»

10:17
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Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин прокомментировал ничью с «Марселем» (1:1) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Да, конечно, матч был непростой. Особенно учитывая тот факт, что большую часть второго тайма мы играли в меньшинстве. Но, тем не менее, ребята нашли в себе силы сыграть достойно, оборонялись. И, в конце концов, получилось забить и сравнять счет. Играть было достаточно непросто. Даже в равных составах.

«Марсель» — очень хорошая команда, в очень быстрый футбол играет. Нас стало на одного меньше и, я думаю, что благодаря этому ребята смогли раскрепоститься, поняли, что в таком моменте нужно просто играть до конца. Большое спасибо болельщикам за поддержку с первой и до последней минуты. Было очень жарко и очень громко. Напомнило Англию и «Челси» — по энергии, по накалу, который был на трибунах», — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Анджорина.

Анджорин вышел на замену в матче с «Марселем» и сравнял счет на 89-й минуте встречи.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24820

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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