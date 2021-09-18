Анджорин о болельщиках «Локомотива» в матче с «Марселем»: «Было жарко и громко. Напомнило «Челси»
Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин прокомментировал ничью с «Марселем» (1:1) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.
«Да, конечно, матч был непростой. Особенно учитывая тот факт, что большую часть второго тайма мы играли в меньшинстве. Но, тем не менее, ребята нашли в себе силы сыграть достойно, оборонялись. И, в конце концов, получилось забить и сравнять счет. Играть было достаточно непросто. Даже в равных составах.
«Марсель» — очень хорошая команда, в очень быстрый футбол играет. Нас стало на одного меньше и, я думаю, что благодаря этому ребята смогли раскрепоститься, поняли, что в таком моменте нужно просто играть до конца. Большое спасибо болельщикам за поддержку с первой и до последней минуты. Было очень жарко и очень громко. Напомнило Англию и «Челси» — по энергии, по накалу, который был на трибунах», — приводит официальный сайт «Локомотива» слова Анджорина.
Анджорин вышел на замену в матче с «Марселем» и сравнял счет на 89-й минуте встречи.
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