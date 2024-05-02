Де Росси — о противостоянии с «Байером» в Лиге Европы: «Есть чего бояться, но «Рома» верит в успех»

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси рассказал о своих опасениях перед первым матчем с «Байером» в рамках 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы взволнованы и рады, что можем пережить еще один незабываемый вечер с нашими фанатами. Есть чего бояться: того, как «Байер» играет, их длинной беспроигрышной серии. У них есть интересные игроки, и я очень уважаю их тренера. Но «Рома» верит в успех и будет бороться», — приводит пресс-служба УЕФА слова де Росси.

Матч между «Байером» и «Ромой» пройдет в четверг, 2 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. Футболисты сыграют в Риме на Олимпийском стадионе. При этом беспроигрышная серия немецкого клуба составляет 46 матчей.