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Сегодня, 20:45

«Марсель» — «Аталанта»: смотреть трансляцию матча Лиги Европы

Матч 1/2 финала ЛЕ «Марсель» — «Аталанта» пройдет 2 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Марселя» Самуэль Жиго.
Самуэль Жиго.
Фото Reuters

«Марсель» дома сыграет против «Аталанты» в 1-м матче 1/2 финала Лиги Европы 2 мая, в четверг. Встреча пройдет на стадионе «Велодром». Она начнется в 22.00 мск.

Смотреть трансляцию матча Лиги Европы «Марсель» — «Аталанта» можно будет по платной подписке на канале «Матч Футбол 1». Начало прямого эфира на ТВ — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию матчей полуфинала Лиги Европы «Марсель» — «Аталанта» и «Рома» — «Байер».

Ответный матч 1/2 финала между «Аталантой» и «Марселем» состоится на стадионе «Велодром». Начало — в 22.00 мск.

За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В текущем сезоне 28-летний футболист провел 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 11 результативных пасов.

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Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Марсель
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