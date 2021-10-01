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Россия поднялась на 30-е место в рейтинге УЕФА

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УЕФА. Фото Официальный сайт УЕФА
УЕФА. Фото Официальный сайт УЕФА
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На завершившейся еврокубковой неделе Россия усилиями трех команд набрала четыре очка из шести возможных (по системе «два очка за победу, одно за ничью»). Это позволило обойти неудачно выступивших шотландцев и вернуться на девятую позицию в рейтинге УЕФА за пять сезонов.

Успешное выступление «Зенита» и «Спартака» позволило России подняться с 38-го места в рейтинге текущего сезона. Сейчас Россия делит со Словенией 30-е место в Европе в сезоне.

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Юрий Плохотниченко все материалы автора

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