Россия поднялась на 30-е место в рейтинге УЕФА
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На завершившейся еврокубковой неделе Россия усилиями трех команд набрала четыре очка из шести возможных (по системе «два очка за победу, одно за ничью»). Это позволило обойти неудачно выступивших шотландцев и вернуться на девятую позицию в рейтинге УЕФА за пять сезонов.
Успешное выступление «Зенита» и «Спартака» позволило России подняться с 38-го места в рейтинге текущего сезона. Сейчас Россия делит со Словенией 30-е место в Европе в сезоне.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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