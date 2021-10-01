Россия поднялась на 30-е место в рейтинге УЕФА

На завершившейся еврокубковой неделе Россия усилиями трех команд набрала четыре очка из шести возможных (по системе «два очка за победу, одно за ничью»). Это позволило обойти неудачно выступивших шотландцев и вернуться на девятую позицию в рейтинге УЕФА за пять сезонов.

Успешное выступление «Зенита» и «Спартака» позволило России подняться с 38-го места в рейтинге текущего сезона. Сейчас Россия делит со Словенией 30-е место в Европе в сезоне.