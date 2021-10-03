Жуков: «Мало, кто верил, что «Спартак» может обыграть «Наполи»
Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков высказался о победе «Спартака» над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Против «Наполи», конечно, игра была хорошая, мало, кто верил, что «Спартак» может выиграть, особенно после первых минут матча. Но футбол такая игра, в которой случаются чудеса, иногда команды, которые играют неудачно, начинают играть лучше. Надеюсь, что «Спартак» после этой победы обретет уверенность, но посмотрим, сегодня еще игра с «Ахматом», — цитирует Жукова ТАСС.
Сегодня, 3 октября, «Спартак» сыграет с «Ахматом» в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ. Начало — в 19.00 (мск).
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