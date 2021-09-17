Марко Николич: «Не могу сказать, что мы довольны ничьей с «Марселем»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

«Когда что-то не получается — это нормально, это — часть игры, — цитирует Николича официальный сайт «Локо». Х В принципе, результат неплохой. Не могу сказать, что довольны, мы хотели взять три очка. Хочу повторить, что мне очень нравится этот менталитет, который уже живет в нашей раздевалке. Я доволен тем, что ребята не довольны маленькими вещами.

Мы говорили об этом перед игрой. Мы с уважением относимся к каждой команде, к «Марселю», к «Лацио», в прошлом году — к «Баварии» и «Атлетико». Или «Крылья Советов», или «Урал». Нам все равно, мы хотим побеждать в каждой игре. И мы довольны только победой. Не всегда получается. Но мы должны быть довольны. Забили гол «Марселю» и набрали очко. Но в принципе не особо и праздновали это».

В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.