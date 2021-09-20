Вратарь «Челси» Менди пропустил матч против «Тоттенхэма» из-за травмы, полученной в игре с «Зенитом»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему вратарь «синих» Эдуар Менди пропустил матч 5-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (3:0).
«Дело в том, что Эдуар получил сильный ушиб на последних минутах матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Удар получился очень болезненным, Менди не чувствовал себя на 100 процентов комфортно, к примеру, ему было неудобно бороться за мяч после подач с угловых. В связи с этим мы решили поставить в состав Кепу, при этом поддержали Эдуара и взяли его на скамейку, хотя его и не было в заявке. Я рад, что Кепа сыграл важную роль в том, что мы не пропустили. Он заслужил это», — приводит Goal слова Тухеля.
Матч «Челси» — «Зенит» (1:0) состоялся 14 сентября, команда Тухеля встретилась с «Тоттенхэмом» 5 дней спустя, 19 сентября.
Отметим, что матч с «Зенитом» стал для Менди 10-м без пропущенных мячей в Лиге чемпионов.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/tuchel-update-very-painful-mendy-knock-chelsea-kepa/1ot7vci80wzjp1vxorbiplk5en
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