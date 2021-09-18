Полиция Москвы начала проверку из-за запрещенного баннера «Локомотива» в адрес «Спартака» на матче против «Марселя»
Полиция Москвы начала проверку из-за запрещенного баннера, обнаруженного у болельщиков «Локомотива» перед матчем 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Марселя» (1:1), сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По информации источника, вечером 16 сентября полицейские, изучая баннеры «Локомотива» перед встречей, обнаружили 25-метровый баннер с надписью черного цвета «Внимание, «Локомотив» Москва — это не «Марсель». При этом, при просвечивании на баннере появлялась другая надпись зеленого цвета с текстом против «Спартака». Также на баннере присутствовала нацистская символика.
Полицейские опросили сотрудника «Локомотива» по работе с болельщиками Степана Маслака, который заявил, что кто-то подкинул этот баннер фанатам железнодорожников, то же самое ответили болельщики, которые готовили перфоманс к игре с «Марселем».
Матч Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель» состоялся 16 сентября. Днем ранее в том же турнире «Спартак» уступил «Легии» (0:1).
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