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Полиция Москвы начала проверку из-за запрещенного баннера «Локомотива» в адрес «Спартака» на матче против «Марселя»

15:58

Полиция Москвы начала проверку из-за запрещенного баннера, обнаруженного у болельщиков «Локомотива» перед матчем 1-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Марселя» (1:1), сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, вечером 16 сентября полицейские, изучая баннеры «Локомотива» перед встречей, обнаружили 25-метровый баннер с надписью черного цвета «Внимание, «Локомотив» Москва — это не «Марсель». При этом, при просвечивании на баннере появлялась другая надпись зеленого цвета с текстом против «Спартака». Также на баннере присутствовала нацистская символика.

Полицейские опросили сотрудника «Локомотива» по работе с болельщиками Степана Маслака, который заявил, что кто-то подкинул этот баннер фанатам железнодорожников, то же самое ответили болельщики, которые готовили перфоманс к игре с «Марселем».

Матч Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель» состоялся 16 сентября. Днем ранее в том же турнире «Спартак» уступил «Легии» (0:1).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/2572

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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