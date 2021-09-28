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Александр Мостовой: «Я бы не восторгался «Зенитом» в матче с «Челси»

19:10
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в студии «СЭ» в программе «СериАл» с Кудиновым" вспомнил о матче Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» (1:0).

«Я бы не восторгался. «Зенит» — молодцы, что проиграли 1:0, — сказал Мостовой. — Все же думали, что «Челси» разнесет, но с простыми футболистами. Там в составе три олимпийских чемпиона, семь игроков сборной. Другое дело, что просто «Челси» вынудило их играть так, они играли. За исключением двух контратак ничего не создали, оборонялись всей командой.

Если б «Челси» забил немножко раньше, то «Зенит» раскрылся бы раньше, побежал бы вперед. Единственный момент, который «Зенит» создал, вышел, кстати, когда Дзюба на замену вышел. А так игра была под диктовку «Челси», хотя могли и 0:0 закончится, но там Чистяков ошибся, Лукаку не сдержал, но в принципе матч неплохой сыграл. Проиграли, как говорят, достойно».

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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