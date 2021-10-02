Карло Анчелотти: «Поражение от «Шерифа» задело нашу гордость»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как команда отреагировала на поражение от «Шерифа» (1:2) в Лиге чемпионов.
«Поражение от «Шерифа» задело нашу гордость, но мы готовы ответить на это, — цитирует специалиста Infinite Madrid. — Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть завтра».
3 октября «Реал» на выезде сыграет с «Эспаньолом» в ла лиге. Матч начнется в 17.15 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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