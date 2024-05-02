Гусев, Буше и Ткачев стали номинантами на приз самому ценному игроку сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала тройку кандидатов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата сезона-2023/24.

В шорт-лист номинантов на ежегодную награду «Золотая клюшка» вошли форвард «Динамо» Никита Гусев, а также нападающие «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев. Обладатель приза будет определен по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ.

Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Форвард бело-голубых набрал за 68 встреч рекордные 89 (23+66) очков. Буше завершил сезон в статусе лучшего снайпера — на его счету 44 гола и 34 результативные передачи в 64 матчах. Ткачев заработал 75 (20+55) очков в 58 играх. В прошедшей регулярке хоккеист пропустил 10 встреч из-за травмы.

Обладатель награды станет известен на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая состоится 13 мая 2024 года.