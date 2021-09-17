Фанат «Селтика» два часа прятался в туалете, чтобы без билета попасть на матч Лиги Европы
Фанат «Селтика» Пол Бьярс рассказал о том, как попал на матч группового этапа Лиги Европы с «Бетисом» (3:4), несмотря на отсутствие билета.
«Что за день! Мы пробрались через парковку на лифте, просидели в туалете два часа и наконец оказались на стадионе», — написал Бьярс в Twitter.
В составе «Бетиса» дубль оформил Хуан Мигель Хуанми. Также забивали Хуан Миранда и Борха Иглесиас. У гостей отличились Альбиан Айети, Йосип Юранович и Энтони Ралстон.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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