Фанат «Селтика» два часа прятался в туалете, чтобы без билета попасть на матч Лиги Европы

Фанат «Селтика» Пол Бьярс рассказал о том, как попал на матч группового этапа Лиги Европы с «Бетисом» (3:4), несмотря на отсутствие билета.

«Что за день! Мы пробрались через парковку на лифте, просидели в туалете два часа и наконец оказались на стадионе», — написал Бьярс в Twitter.

What a day



Snuck in through the car park up the lift and after sitting in a toilet for 2 hours we are finally in the stadium



Cmon the celtic pic.twitter.com/iRbyY30r8p — Paul Byars (@byars_paul) September 16, 2021

В составе «Бетиса» дубль оформил Хуан Мигель Хуанми. Также забивали Хуан Миранда и Борха Иглесиас. У гостей отличились Альбиан Айети, Йосип Юранович и Энтони Ралстон.