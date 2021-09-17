Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Фанат «Селтика» два часа прятался в туалете, чтобы без билета попасть на матч Лиги Европы

20:35
Теги:

Фанат «Селтика» Пол Бьярс рассказал о том, как попал на матч группового этапа Лиги Европы с «Бетисом» (3:4), несмотря на отсутствие билета.

«Что за день! Мы пробрались через парковку на лифте, просидели в туалете два часа и наконец оказались на стадионе», — написал Бьярс в Twitter.

В составе «Бетиса» дубль оформил Хуан Мигель Хуанми. Также забивали Хуан Миранда и Борха Иглесиас. У гостей отличились Альбиан Айети, Йосип Юранович и Энтони Ралстон.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://twitter.com/byars_paul/status/1438541547147042822

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Где окажется Гусев? Кем усилится тонущий «Ак Барс»? Свежие инсайды КХЛ
ЦСКА добьет «Спартак» после позора в Лиге Европы? Прогноз «СЭ» на главное дерби страны
«Чувствую, придет Черчесов в «Спартак»! Ох, помяните мое слово!» Губерниев — о Бузовой, нашем футболе, хейте и конфликтах на «Матч ТВ»
Экс-форвард «Челси» Демба Ба прокомментировал то, что только легионеры «Зенита» встали на колено перед матчем в Лондон
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»