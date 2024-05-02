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Фюллькруг прибил «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. Всего два года назад он играл во втором дивизионе

Нападающий «Боруссии» Фуллькруг забил победный гол в матче ЛЧ с «ПСЖ»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Никлас Фюллькруг.
Фото Global Look Press
Дебют мечты.
Лига чемпионов. 1/2 финала
01 мая, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:0
ПСЖ

«Боруссия» — не самый очевидный кандидат для полуфинала Лиги чемпионов. На родине дортмундцы далеки от топ-4 в этом сезоне, в прошлом — безобразнейшим образом упустили чемпионство. И все же именно «Боруссия» в полуфинале, с неплохой заявкой на финал. А один из главных героев команды — 31-летний Никлас Фюллькруг. В матче на «Сигнал Идуна Парк» против «ПСЖ» форвард забил единственный мяч, да какой! Аккуратно принял сложнейший пас со своей половины поля, подстроился и неотразимо пробил в ближний угол Доннаруммы. Для фанатов «Боруссии» Фюллькруг уже давно герой, а вот за пределами Германии о нападающем мало кто хорошо знает. Время исправлять ситуацию.

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Воспитанник «Вердера» Фюллькруг в юности подавал большие надежды и даже побывал в трех молодежных сборных Германии — но дальше как-то не пошло. Форвард оказался травматичным, и это помешало заявить о себе в раннем возрасте. Никлас прыгал между клубами первой и второй бундеслиги, большую часть матчей отыграв за родную команду.

Все изменилось очень резко — помог кризис нападающих в сборной Германии. Топовых «девяток» в бундестим после ухода Марио Гомеса и Мирослава Клозе больше не оказалось, и выбирать пришлось из футболистов попроще. Среди таких Фюллькруг оказался лучшим — за год до чемпионата мира в Катаре он разорвал вторую бундеслигу с «Вердером» (19+8 по системе «гол плюс пас»), и после перехода в элитный дивизион не сбавил обороты, забив 10 мячей перед турниром.

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Ханси Флик сдался и позвал почти 30-летнего Фюллькруга в команду. Вряд ли пожалел — уже во втором матче после дебюта Никлас вышел на замену в непростом матче против Испании и ненадолго продлил немецкую агонию на том ЧМ, сравняв счет (1:1). Форвард моментально стал национальным героем и продолжил радовать болельщиков, забив Коста-Рике и отдав голевую передачу в третьем туре группового этапа.

Немецкую драму в Катаре, думается, многие помнят. Чудесным образом бундестим вылетели, но для Фюллькруга все только началось. В 11 следующих товарищеских матчах он оформил 8+1 по «гол плюс пас», пережив в том числе и рокировку Флик — Нагельсман. Успех в сборной притянул за собой и клубный прогресс — за форвардом с 16,5 миллионами евро наперевес пришла «Боруссия».

Фото Global Look Press

В «Боруссии» для Фюллькруга началась сказка

В Дортмунде Никлас не потерялся и в первый же месяц стал забивать и отдавать. В дальнейшем результативность только росла — и сейчас 31-летний нападающий стал лучшим игроком «Боруссии» по «гол плюс пас» в этом сезоне. На его счету 12 голов и 8 голевых передач в бундеслиге — среди дортмундцев больше не забивает никто, а отдает чаще только Брандт (11).

Конечно, для Харри Кейна далеко — но мы же помним, что Фюллькруг простой смертный? Зато в 31 год Никлас выбрался на пик стоимости, повторив результат шестилетней давности — теперь Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Нападающий &laquo;ПСЖ&raquo; Килиан Мбаппе (в&nbsp;центре) против защитников дортмундской &laquo;Боруссии&raquo; Матса Хуммельса (слева) и&nbsp;Нико Шлоттербека (справа). «Боруссия» — специалист по фаворитам. «Группа смерти», «Атлетико» и теперь победа над «ПСЖ»

Отдельная история — Лига чемпионов. Разумеется, для Никласа этот розыгрыш стал дебютным. И каждый новый этап для него в первый раз. При этом Фюллькруг не потерялся, даже несмотря на то, что «Боруссия» попала в «группу смерти» из «ПСЖ», «Милана» и «Ньюкасла». На групповом этапе немец оформил 1+2.

Но самое интересное началось в плей-офф — Фюллькруг последовательно оформил по голу в четвертьфинале и полуфинале. И если гол «Атлетико» важным назвать трудно (дортмундцы забили много раз), то вот мяч в ворота «ПСЖ» в полуфинале — это уже успех. Он стал единственным и победным — а сам Фюллькруг стал самым возрастным дебютантом-автором гола в полуфинале ЛЧ с 1996 года по данным Opta.

Фото Reuters

Чистая «девятка» по прозвищу «Щель»

По манере игры Никласа часто сравнивают с Мирославом Клозе и Марио Гетце. Фюллькруг — чистый нападающий, но при этом, следуя современным трендам, работает на команду. Он может как караулить у ворот, так и спуститься в центр поля за мячом, отдать передачу — поэтому у него так много ассистов, несмотря на славу «чистой девятки».

«У Никласа есть импульс, а также то, как он предлагает свои услуги команде. Это ясно, когда вы видите его голы», — говорил про нападающего Ханси Флик.

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А еще забавный факт — Фюллькруга прозвали «Щелью» за характерное отверстие между зубов. Как именно он потерял один из клыков, неизвестно. Зато известно, что у кого-то Никлас сам однажды забрал зуб — партнер ртом налетел на голову нападающего на тренировке. Клык остался во лбу — а Фюллькругу пришлось ехать в больницу.

Впереди у нападающего домашний Евро, на который он, как кажется, поедет основным кандидатом. Но перед этим надо еще скататься в Париж — отстоять победу. А там, быть может, карьера на закате совсем раскрутится на полную катушку. Но пока во всем Дортмунде явно не найти более счастливого человека.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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