Форвард «Шахтера» Траоре выбыл на семь месяцев из-за травмы в матче с «Интером»
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Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре пропустит семь месяцев из-за травмы, заявил гендиректор клуба Сергей Палкин, сообщает Tribuna.com. Футболист травмировался в матче Лиги чемпионов против «Интера» (0:0). Он был заменен на 11-й минуте
Таким образом, возвращение игрока ожидается в апреле следующего года. 20-летний футболист из Буркина-Фасо в текущем сезоне провел 14 матчей за «Шахтер» во всех турнирах и забил девять мячей.
Дополнительная информация:
https://ua.tribuna.com/football/1101819817-traore-propustit-7-mesyaczev-iz-za-travmy.html
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