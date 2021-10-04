Форвард «Шахтера» Траоре выбыл на семь месяцев из-за травмы в матче с «Интером»

Нападающий «Шахтера» Лассина Траоре пропустит семь месяцев из-за травмы, заявил гендиректор клуба Сергей Палкин, сообщает Tribuna.com. Футболист травмировался в матче Лиги чемпионов против «Интера» (0:0). Он был заменен на 11-й минуте

Таким образом, возвращение игрока ожидается в апреле следующего года. 20-летний футболист из Буркина-Фасо в текущем сезоне провел 14 матчей за «Шахтер» во всех турнирах и забил девять мячей.