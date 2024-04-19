Защитник «Ромы» Манчини: «Мы рады, что прошли такую великую команду, как «Милан»

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини прокомментировал победу команды над «Миланом» в 1/4 финала Лиги Европы. Римский клуб выиграл с общим счетом 3:1.

«Мы рады, что прошли такую великую команду, как «Милан». Мы показали, что у нас тоже отличная команда. Мои голы не в счет, главное — это «Рома» и ее голы», — цитирует Манчини сайт УЕФА.

В ответном матче футболист отметился голом на 12-й минуте.

По сумме двух встреч «Рома» пробилась в полуфинал турнира, где сыграет против «Байера». Первый матч состоится 2 мая, а ответный — 9 мая.