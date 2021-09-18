Мурило о матче с «Марселем»: «Локомотив» выдержал удар и смог нанести ответный»

Защитник «Локомотива» Мурило подвел итоги матча 1-го тура Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

«Да, действительно, игра была непростая, но все здорово отработали в обороне. Очень слаженно, очень организованно. У нас было два хороших момента — первый завершился ударом в штангу, а второй момент мы реализовали и смогли сравнять счет. Это хороший задел на будущее.

Безусловно, когда мы остались в меньшинстве и стали уступать в счете, было непросто. Но, тем не менее, смогли удержать этот результат и воспользоваться своим моментом для того, чтобы сравнять. Во время матча мы должны быть готовы к любому раскладу, к любым обстоятельствам, мы это показали. Мы выдержали удар и смогли нанести ответный», — приводит слова Мурило официальный сайт клуба.

В составе хозяев отличился Фаустино Анджорин. У гостей с пенальти забил Дженгиз Юндер.