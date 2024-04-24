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Главный тренер «Ариса» Шпилевский: «В Лиге Европы мы смотрелись фантастически»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился впечатлениями от выступления кипрского клуба в Лиге Европы.

«Арис» набрал 4 очка и занял последнее место в группе С.

«Мы старались за счет тактической идеи, физической готовности, веры в собственные силы чего-то добиться. Ребята это выполнили, на мой взгляд. В первом матче со «Спартой» мы получили три мяча со стандартов. Для меня как для тренера это скандал. В шести матчах мы смотрелись фантастически. Но решил все класс. Где-то были решения судейские не в нашу пользу. Но надо это принять. Тем не менее это фантастический опыт для всех нас. Я доволен как тренер», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Лига Европы УЕФА
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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