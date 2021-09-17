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Виктор Осимен: «Счастлив, что помог «Наполи» двумя голами»

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Форвард «Наполи» Виктор Осимен поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Лестера» (2:2). Он сделал дубль в этой игре

«Счастлив, что помог команде двумя голами, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. — Но самое важное, что мы играем как команда. Мы отыгрались, проигрывая в два мяча и заработали очко на старте Лиги Европы».

В составе «Лестера» отличились Айосе Перес и Харви Барнс.

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Евгений Петров все материалы автора

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