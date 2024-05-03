«Байер» продлил рекордную серию без поражений. У леверкузенцев осталось 6 матчей в сезоне
«Байер» обыграл «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы — 2:0. Встреча прошла в Италии.
Леверкузенская команда продлила беспроигрышную серию до 47 матчей. Команда Хаби Алонсо ни разу не проигрывала в этом сезоне: 39 побед и 8 ничьих.
До конца сезона у «Байера» осталось 6 игр: 3 матча в чемпионате Германии, финал Кубка Германии против «Кайзерслаутерна», а также ответный матч в 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы и, возможно, финал.
Ответный матч пройдет в Леверкузене через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|31
|25
|6
|0
|77-22
|81
|
2
|Бавария
|31
|22
|3
|6
|89-38
|69
|
3
|Штутгарт
|31
|20
|4
|7
|70-38
|64
|
4
|РБ Лейпциг
|31
|19
|5
|7
|73-35
|62
|
5
|Боруссия Д
|31
|16
|9
|6
|59-39
|57
|
6
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|12
|8
|47-42
|45
|
7
|Фрайбург
|31
|11
|7
|13
|43-55
|40
|
8
|Аугсбург
|31
|10
|9
|12
|48-52
|39
|
9
|Хоффенхайм
|31
|11
|6
|14
|55-63
|39
|
10
|Хайденхайм
|31
|9
|10
|12
|44-52
|37
|
11
|Вердер
|31
|10
|7
|14
|41-50
|37
|
12
|Вольфсбург
|31
|9
|7
|15
|37-51
|34
|
13
|Боруссия М
|31
|7
|11
|13
|53-60
|32
|
14
|Унион Б
|31
|8
|6
|17
|26-50
|30
|
15
|Бохум
|31
|6
|12
|13
|37-62
|30
|
16
|Майнц
|31
|5
|13
|13
|32-49
|28
|
17
|Кельн
|31
|4
|11
|16
|24-54
|23
|
18
|Дармштадт
|31
|3
|8
|20
|30-73
|17
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.05
|21:30
|
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
|- : -
|4.05
|16:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|4.05
|16:30
|
Штутгарт – Бавария
|- : -
|4.05
|16:30
|
Вердер – Боруссия М
|- : -
|4.05
|16:30
|
Вольфсбург – Дармштадт
|- : -
|4.05
|19:30
|
Кельн – Фрайбург
|- : -
|5.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|5.05
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Байер
|- : -
|5.05
|20:30
|
Хайденхайм – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|35
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|25
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|23
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|27
|1
|1
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