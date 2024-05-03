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Сегодня, 00:13

«Байер» продлил рекордную серию без поражений. У леверкузенцев осталось 6 матчей в сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки «Байера» после победы над «Ромой».
Фото Reuters

«Байер» обыграл «Рому» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы — 2:0. Встреча прошла в Италии.

Леверкузенская команда продлила беспроигрышную серию до 47 матчей. Команда Хаби Алонсо ни разу не проигрывала в этом сезоне: 39 побед и 8 ничьих.

До конца сезона у «Байера» осталось 6 игр: 3 матча в чемпионате Германии, финал Кубка Германии против «Кайзерслаутерна», а также ответный матч в 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы и, возможно, финал.

Ответный матч пройдет в Леверкузене через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Байер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 31 25 6 0 77-22 81
2
 Бавария 31 22 3 6 89-38 69
3
 Штутгарт 31 20 4 7 70-38 64
4
 РБ Лейпциг 31 19 5 7 73-35 62
5
 Боруссия Д 31 16 9 6 59-39 57
6
 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47-42 45
7
 Фрайбург 31 11 7 13 43-55 40
8
 Аугсбург 31 10 9 12 48-52 39
9
 Хоффенхайм 31 11 6 14 55-63 39
10
 Хайденхайм 31 9 10 12 44-52 37
11
 Вердер 31 10 7 14 41-50 37
12
 Вольфсбург 31 9 7 15 37-51 34
13
 Боруссия М 31 7 11 13 53-60 32
14
 Унион Б 31 8 6 17 26-50 30
15
 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
16
 Майнц 31 5 13 13 32-49 28
17
 Кельн 31 4 11 16 24-54 23
18
 Дармштадт 31 3 8 20 30-73 17
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3.05 21:30
Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
4.05 16:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
4.05 16:30
Штутгарт – Бавария
 - : -
4.05 16:30
Вердер – Боруссия М
 - : -
4.05 16:30
Вольфсбург – Дармштадт
 - : -
4.05 19:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.05 16:30
Унион Б – Бохум
 - : -
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Айнтрахт Ф – Байер
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Лоис Опенда

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Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

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Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

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Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
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Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

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Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 23 2 6
Тута

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Айнтрахт Ф

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