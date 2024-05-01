2 мая «Марсель» и «Аталанта» встретятся в первом матче полуфинала Лиги Европы. Игра пройдет во французском городе Марсель на стадионе «Велодром». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Марсель» — «Аталанта» можно будет по подписке на телеканале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 21.45 мск. Следить за формальными событиями противостояния Лиги Европы можно в матч-центре «СЭ».

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Марселем» пройдет 9 мая в Бергамо (Италия) на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия». Начало — в 22.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов матчей полуфинала Лиги Европы «Марсель» — «Аталанта» и «Рома» — «Байер».

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