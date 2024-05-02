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«Марсель» — «Аталанта»: Миранчук начнет матч в запасе

Руслан Минаев
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Марсель» и «Аталанта» объявили стартовые составы перед первой игрой полуфинала Лиги Европы.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнет встречу в запасе.

«Марсель»: Лопес, Клаусс, Мбемба, Балерди, Мурильо, Харит, Верету, Кондогбиа, Сарр, Энрике, Обамеянг.

«Аталанта»: Муссо, Скалвини, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, Руджери, Де Роон, Эдерсон, Копмейнерс, Де Кетеларе, Скамакка.

Игра стартует в 22.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию полуфиналов Лиги Европы.

Лига Европы. 1/2 финала
02 мая, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Аталанта

Алексей Миранчук
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Марсель
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