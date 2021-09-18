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Беллингем — новая английская звезда. Он уже побил рекорд Мбаппе и не стесняется хулиганить на поле

Максим Никитин
Максим Никитин
Корреспондент
Сегодня, 11:00
Джуд Беллингем. Фото Instagram
Джуд Беллингем. Фото Instagram
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Парню всего 18, но он очень хорош.

«Я не хочу слишком сильно его хвалить и слишком сильно давить на него, но у него очень хорошая голова на плечах. Мне сказали, что вокруг него хорошие люди и хорошая семья, и вы можете видеть, что это важная часть его. Я думаю, что он будет лучшим игроком в будущем», — это слова капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона.

15&nbsp;сентября. &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; 6:3. Джек Грилиш забивает свой первый мяч в&nbsp;Лиге чемпионов.Безумие в Манчестере, триллер в Ливерпуле, Месси и Неймар без голов в Брюгге

О ком, спросите вы? О Джуде Беллингеме.

«В Джуде мы видим немедленное усиление для нашей первой команды, но, конечно, сначала мы дадим ему время привыкнуть к более высокому уровню. Столько, сколько ему будет нужно», — сказал спортивный директор «Боруссии» из Дортмунда Михаэль Цорк после подписания долгосрочного контракта с юным англичанином.

Когда-то переходы английских футболистов в клубы за пределами туманного острова казались странным предприятием. Из статусных англичан на стыке 1990-х и 2000-х в зарубежных клубах играли Стив Макманаман, Дэвид Бэкхэм, да чуть позже Оуэн Харгривз, но то были мощные исключения. У них, кстати, неплохо получалось, но, например, Майкл Оуэн или Джонатан Вудгейт закопали карьеры в континентальной Европе.

Тенденция понятна. Англичане играли на острове. Казалось, только там они органичны. Это не плохо и не хорошо. Просто так было, но теперь все иначе.

Теперь Киран Триппьер замечательно играет в «Атлетико», а молодые англичане группами улетают в Европу. Самыми яркими выглядят Джейдон Санчо (уже в «Манчестер Юнайтед», но развился в Дортмунде) и как раз Беллингем. Впрочем, что говорить, англичанин Фаустино Анджорин появился даже в РПЛ.

Перед прошлым сезоном покупка 17-летнего на тот момент Беллингема за 25 миллионов евро из «Бирмингема», который болтается в чемпионшипе, казалась безумным мотовством, но в «Боруссии» знали, что делают.

Англичанин заткнул критиков, когда в первом же сезоне усаживал по очереди на лавку Эмре Джана, Юлиана Брандта и Томаса Дилэйни. Он забил в первом же своем матче против «Дуйсбурга» и стал самым молодым автором гола в истории Дортмунда.

Головокружительный взлет по итогам мощного сезона завершился приглашением парня в сборную Англии на Евро-2020, где он дважды вышел на поле (против Хорватии и Чехии в группе) и в итоге добрался до финала. Что может быть лучше?

Но этой осенью Беллингем продолжает гореть. Он решил не останавливаться на внутриклубных рекордах, поэтому в эту среду в матче с «Бешикташем» на 20-й минуте рванул в штрафную турок и замкнул педантичный пас Тома Менье. Этот гол стал самым молодым в истории Лиги чемпионов. Предыдущий рекордсмен — Кильян Мбаппе. Вы его точно знаете.

Но мне очень хочется разрезать эти факты эмоциями. Настолько меня завел перформанс Беллингема в безумной игре с «Байером» в прошлые выходные.

Понимаете, нынешнее поколение футболистов не слушает рок-н-ролл. Они не безумцы. Элитные профессионалы. Такие роботы, которые называют Криштиану Роналду кумиром. Посмотрите на Эрлинга Холанна. Машина, которая штампует голы и даже празднует их обыденно. Будто масло на хлеб намазывает.

Прошли времена, когда Пол Гаскойн с утра вываливался пьяный из бара, а вечером вводил в транс болельщиков «Тоттенхэма» на «Уайт Харт Лейн». Мастерством, разумеется. А сейчас бы он просто не играл. Такого человека не может быть в современном футболе. И это не значит, что игра стала хуже. Она стала другой, а именно тотально профессиональной. И иногда даже скучной, но...

В прошлые выходные Беллингем сначала виртуозно поймал брошенный фанатами «Байера» стакан пива и сделал вид, что отпил, а после замены максимально медленно и под свист трибун брел к бровке и на прощание показал «Бай-Арене» язык.

У меня даже в груди кольнуло, будто вернулся на годы назад. Кажется, футболу не хватает положительных безумцев. Ну вот, например, как Хоакин, который летом признался, что не может выйти на тренировку, потому что с похмелья. Но ему — 40, и он из другого поколения. В начале нулевых испанец уже разрывал Лигу чемпионов с «Бетисом», когда Беллингем едва родился.

И какой же кайф, что футболисты с сумасшедшим началом (не костодробилка вроде Пепе) еще бывают. Я, честно, даже не понимал, что этого не хватает.

Что ж, Джуд, спасибо за кайф и за напоминание, что футбол — не только голы, xG и передачи, но и вот такие закидоны.

Смотрите на этого паренька. Он — классный.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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