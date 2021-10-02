Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти, которые были сказаны после поражения в матче с красно-белыми (2:3) в Лиге Европы.

Итальянский специалист после встречи крикнул в адрес скамейки «Спартака»: «Посмотрим, что будет в Москве».

«Проигрывать никто не любит. Он же видел, как и многие, если бы не удаление, то «Спартаку» было бы намного хуже. Спаллетти не ожидал, что так произойдет. Имеет ли тренер право так себя вести? Почему нет. Он же такой же человек. Ясно, что он не должен бежать драться. Я бы никак не отреагировал на слова Спаллетти. Может, на него тоже кричали и что-то говорили. Если реагировать на каждое слово, знаете, во что превратится футбол?», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

После этого матча «Спартак» с 3 очками занимает второе место в группе C, «Наполи» с 1 очком — на третьей строчке