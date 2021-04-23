Евро-2020 примут 11 городов. Санкт-Петербург по числу матчей уступает только Лондону

Гид «СЭ» по местам проведения чемпионата Европы.

23 апреля исполком УЕФА окончательно решил вопрос с тем, где пройдут матчи Евро-2020. Немецкий Мюнхен подтвердил свое участие и допуск необходимого количества зрителей. Матчи из Бильбао были перенесены в другой испанский город — Севилью. Как и ожидалось, сошел с дистанции Дублин. Три игры группового этапа, которые должны были состояться на стадионе «Авива», пройдут в Санкт-Петербурге. Встреча 1/8 финала перенесена из столицы Ирландии в Лондон.

Ниже — информация по всем городам-организаторам: стадионы, матчи, сколько будет допущено зрителей и каковы правила посещения арен.

Рим

«Олимпико». Вместимость: 68 000 зрителей

Зрители: 25% от вместимости

Матчи

11 июня. Турция — Италия

16 июня. Италия — Швейцария

20 июня. Италия — Уэльс

3 июля. Матч 1/4 финала

«Олимпико». Фото AFP

Изначально столица Италии была в числе проблемных городов. Спортивные и гражданские власти долго не могли договориться, пускать ли зрителей на матчи Евро-2020. Однако 14 апреля футбольная федерация уведомила УЕФА, что в Риме на игры пустят минимум 25% от вместимости «Олимпико».

Баку

Олимпийский стадион. Вместимость: 69 870 зрителей

Зрители: 50% от вместимости

Матчи

12 июня. Уэльс — Швейцария

16 июня. Турция — Уэльс

20 июня. Швейцария — Турция

3 июля. Матч 1/4 финала

Олимпийский стадион. Фото Reuters

На официальном сайте УЕФА говорится, что на матчи в Баку сможет попасть примерно 31 тысяча зрителей. Это чуть меньше половины от официальной вместимости, но нужно учитывать еще нормы безопасности, а также официальных лиц и гостей. Власти Азербайджана готовы впустить в страну туристов: обладатели билетов, являющиеся гражданами и/или резидентами Турции, Швейцарии и Великобритании, а также стран, вышедших в четвертьфинал, смогут получить визу. Им будет позволено не соблюдать карантин при наличии негативного теста на C OVID -2019.

Планируется, что будут действовать специальные временные слоты для прохода на трибунах — разные секторы будут заходить в разное время. Могут быть и дополнительные требования — все станет ясно уже перед началом Евро-2020.

Санкт-Петербург

«Газпром Арена». Вместимость: 68 000 зрителей

Зрители: 50% от вместимости

Матчи

12 июня. Бельгия — Россия

14 июня. Польша — Словакия

16 июня. Финляндия — Россия

18 июня. Швеция — Словакия

21 июня. Финляндия — Бельгия

23 июня. Швеция — Польша

2 июля. Матч 1/4 финала

«Газпром Арена». Фото Reuters

Никаких сомнений в том, что Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020 со зрителями, не было. Глава местного оргкомитета Алексей Сорокин еще зимой говорил, что арена на Крестовском острове будет заполнена минимум на 50% от вместимости. Есть вероятность, что эта цифра даже увеличится.

А когда УЕФА принял решение перенести три матча группового этапа из Дублина в Санкт-Петербург (ирландские власти не смогли гарантировать присутствие зрителей в том количестве, которое бы устроило европейский футбольный союз, — а это 25% от вместимости арены), то город на Неве стал наряду с Лондоном главной площадкой Евро-2020. В столице Великобритании пройдут восемь матчей турнира, в Санкт-Петербурге — семь.

Для того чтобы попасть на «Газпром Арену», нужно иметь при себе электронную версию билета, FAN ID и иметь отрицательный тест на C OVID -19. Как и в Баку, ожидается, что будут организованы специальные временные слоты.

Копенгаген

«Паркен». Вместимость: 38 065 зрителей

Зрители: 33% от вместимости

Матчи

12 июня. Дания — Финляндия

17 июня. Дания — Бельгия

21 июня. Россия — Дания

28 июня. Матч 1/8 финала

«Паркен». Фото Reuters

О том, что на матчи Евро-2020 будут допущены зрители, датские власти объявили еще в конце марта. Сейчас речь идет о том, что на стадион могут попасть 11 250 человек. Для этого нужно будет иметь отрицательный тест на C OVID -19, сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании.

Что касается болельщиков из-за рубежа, в частности из России, то, скорее всего, они попасть на матчи не смогут: на данный момент въезд в Данию запрещен. Исключение составляют только поездки по особо важным поводам, однако футбол и Евро-2020 в список не входят.

Бухарест

Национальный стадион. Вместимость: 55 634 зрителя

Зрители : 25% от вместимости

Матчи

13 июня. Австрия — Северная Македония

17 июня. Украина — Северная Македония

21 июня. Украина — Австрия

28 июня. Матч 1/8 финала

Национальный стадион. Фото Reuters

Если ничего не изменится, то на Национальный стадион в Бухаресте смогут попасть порядка 13 тысяч зрителей. Как и в Копенгагене, обязательно наличие отрицательного теста на C OVID -19, сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. Болельщикам, которые приедут на матчи в Бухарест, можно будет не соблюдать карантин, если они предоставят недавно сделанный отрицательный тест и пробудут в стране не более трех дней.

Амстердам

«Йохан Кройф Арена». Вместимость: 55 500 зрителей

Зрители: 25% от вместимости

Матчи

13 июня. Нидерланды — Украина

17 июня. Нидерланды — Австрия

21 июня. Северная Македония — Нидерланды

26 июня. Матч 1/8 финала

«Йохан Кройф Арена». Фото johancruijffarena, Instagram

В Амстердаме рассчитывают запускать на матчи Евро-2020 около 12 тысяч человек. Однако, возможно, вместимость увеличится до 33% — это позволит добавить еще около пяти тысяч человек. В отличие от многих городов-организаторов у Амстердама уже был опыт игры со зрителями: в конце марта на матч Нидерланды — Австрия допустили пять тысяч болельщиков.

Лондон

«Уэмбли». Вместимость: 90 000 зрителей

Зрители: 25% от вместимости

Матчи

13 июня. Англия — Хорватия

18 июня. Англия — Шотландия

22 июня. Чехия — Англия

26 июня. Матч 1/8 финала

29 июня. Матч 1/8 финала

6-7 июля. Матчи 1/2 финала

11 июля. Финал

«Уэмбли». Фото Reuters

Англия пережила уже несколько локдаунов, но местные власти настроены оптимистично. Более того, из Дублина в Лондон перенесли один из матчей 1/8 финала.

На матчах группового этапа и играх 1/8 финала обещают вместимость в 25% от числа мест на «Уэмбли» — это порядка 22 500 человек. Что касается полуфиналов и финала, то с ними определятся уже в начале июня — очевидно, рассчитывая увеличить количество зрителей на трибунах.

Пока же «Уэмбли» просто открылся для болельщиков. 18 апреля на полуфинале Кубка Англии между «Лестером» и «Саутгемптоном» было 4 тысячи человек — это пока наибольшее количество фанатов на трибунах в Англии с начала пандемии, осенью, пока арены снова не закрыли, в некоторых регионах пускали по 1-2 тысячи человек. А на финал Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом», который пройдет 25 апреля, пустят 8 тысяч зрителей.

Глазго

«Хэмпден Парк». Вместимость: 51 866 зрителей

Зрители : 25% от вместимости

Матчи

14 июня. Шотландия — Чехия

18 июня. Хорватия — Чехия

22 июня. Хорватия — Шотландия

29 июня. Матч 1/8 финала

«Хэмпден Парк». Фото Reuters

Учитывая эпидемиологическую обстановку в Великобритании, Шотландия долго была в числе сомневающихся, однако 6 апреля местные власти подтвердили, что дадут заполнить «Хэмпден Парк» на 25% от вместимости. Это порядка 12 000 человек. Впрочем, учитывая, что сейчас въехать в Шотландию можно только по особо важным поводам даже из других регионов Британии, видимо, на трибунах будут только местные фанаты.

Севилья

«Ла Картуха». Вместимость: 60 000 зрителей

Зрители: 30% от вместимости

Матчи

14 июня. Испания — Швеция

19 июня. Испания — Польша

23 июня. Словакия — Испания

27 июня. Матч 1/8 финала

«Ла Картуха». Фото Reuters

Согласно решению УЕФА от 23 апреля Севилья в итоге заменила другой испанский город — Бильбао. О том, что тот не примет матчи Евро-2020, УЕФА уведомил городские власти Бильбао еще 21 апреля, а де-факто дал понять еще раньше. Причина — правительство Басконии не гарантировало ту заполняемость ультрасовременной арены «Сан-Мамес», что устроило бы европейские футбольные власти. В Стране Басков сейчас действует один из самых жестких ковид-протоколов в Испании.

В Бильбао были очень обижены этим решением УЕФА. По мнению местных властей, город исполнял все условия подписанного с европейским футбольным союзом контракта, не нарушив ни одного пункта. Поэтому, как пишет Marca, городские власти намереваются подать судебный иск к УЕФА с требованием компенсировать 1,5 миллиона евро, затраченных на подготовку.

Что касается Севильи, то власти Андалусии гарантировали, что позволят заполнить арену «Ла Картуха» на 30% от ее вместимости. Стадион, вмещающий 60 тысяч зрителей, был построен в 1999 году к чемпионату мира по легкой атлетике. На нем трижды проводился финал Кубка Испании (последний раз совсем недавно — в апреле этого года), в 2003-м тут был сыгран финал Кубка УЕФА «Порту» — «Селтик». Иногда на «Ла Картуха» играет сборная Испании — последний такой случай был в марте этого года (матч отбора ЧМ-2022 с Косово).

Будапешт

Стадион имени Ференца Пушкаша. Вместимость: 67 215 зрителей

Зрители: 100% вместимости

Матчи

15 июня. Венгрия — Португалия

19 июня. Венгрия — Франция

23 июня. Португалия — Франция

27 июня. Матч 1/8 финала

Стадион имени Ференца Пушкаша. Фото Reuters

Будапешт — единственный город — организатор Евро-2020, где местные власти пока не планируют вводить никаких ограничений по посещаемости. Если ничего не поменяется, стадион имени Ференца Пушкаша будет заполнен целиком. Правда, обещают довольно строгие меры безопасности: зрителям нужно будет иметь при себе электронный билет, отрицательный результат ПЦР-теста на C OVID -19, а также сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. И, как и везде, маски и разные временные слоты для прохода на трибуны.

Матчи в Будапеште — едва ли не единственный шанс для нейтральных зрителей попасть на Евро-2020. Однако в любом случае придется внимательно изучить правила по въезду в Венгрию — пересечь границу может быть непросто. Однако есть небольшие послабления — от обладателей билетов, прибывающих в Будапешт, не будут требовать соблюдения карантина.

Мюнхен

«Альянц Арена». Вместимость: 70 000 зрителей

Зрители: 20% вместимости

Матчи

15 июня. Франция — Германия

19 июня. Португалия — Германия

23 июня. Германия — Венгрия

2 июля. Матч 1/4 финала

«Альянц Арена». Фото Reuters

Мюнхен был в числе городов, неопределенность в отношении которых сохранялась дольше всего. При этом почти никто не сомневался, что матчи Евро-2020 у него не отнимут. В итоге 23 апреля Немецкий футбольный союз (ДФБ) выпустил заявление, в котором подтвердил допуск зрителей на арену.

«Правительство Баварии дало свое согласие на основной сценарий, который ДФБ разработал совместно с городом Мюнхен и другими ответственными сторонами», — говорится в заявлении.

На «Альянц Арену» будут допущены 14 500 зрителей — это необходимый минимум, на котором настаивал УЕФА. При благоприятном развитии событий это число может быть увеличено.

Билеты

Если вы уже купили билеты на матчи Евро-2020 (а первая партия поступила в продажу еще в декабре 2019 года), но решили никуда не ехать, то последний день, когда можно было их сдать и получить обратно все заплаченные деньги, уже прошел — дедлайн был 22 апреля.

Исключение — билеты на матчи в Мюнхене. Сдать их и получить обратно всю стоимость можно до 26 апреля (до 15.00 по московскому времени).

Что касается проданных билетов на матчи в Дублине и Бильбао, то все они аннулированы. Купившие их болельщики получат все деньги обратно, а также будут иметь приоритетную возможность приобрести билеты на перенесенные в Санкт-Петербург, Лондон и Севилью матчи.