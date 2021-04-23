Евро-2020 примут 11 городов. Санкт-Петербург по числу матчей уступает только Лондону
Гид «СЭ» по местам проведения чемпионата Европы.
23 апреля исполком УЕФА окончательно решил вопрос с тем, где пройдут матчи Евро-2020. Немецкий Мюнхен подтвердил свое участие и допуск необходимого количества зрителей. Матчи из Бильбао были перенесены в другой испанский город — Севилью. Как и ожидалось, сошел с дистанции Дублин. Три игры группового этапа, которые должны были состояться на стадионе «Авива», пройдут в Санкт-Петербурге. Встреча 1/8 финала перенесена из столицы Ирландии в Лондон.
Ниже — информация по всем городам-организаторам: стадионы, матчи, сколько будет допущено зрителей и каковы правила посещения арен.
Рим
«Олимпико». Вместимость: 68 000 зрителей
Зрители: 25% от вместимости
Матчи
11 июня. Турция — Италия
16 июня. Италия — Швейцария
20 июня. Италия — Уэльс
3 июля. Матч 1/4 финала
Изначально столица Италии была в числе проблемных городов. Спортивные и гражданские власти долго не могли договориться, пускать ли зрителей на матчи Евро-2020. Однако 14 апреля футбольная федерация уведомила УЕФА, что в Риме на игры пустят минимум 25% от вместимости «Олимпико».
Баку
Олимпийский стадион. Вместимость: 69 870 зрителей
Зрители: 50% от вместимости
Матчи
12 июня. Уэльс — Швейцария
16 июня. Турция — Уэльс
20 июня. Швейцария — Турция
3 июля. Матч 1/4 финала
На официальном сайте УЕФА говорится, что на матчи в Баку сможет попасть примерно 31 тысяча зрителей. Это чуть меньше половины от официальной вместимости, но нужно учитывать еще нормы безопасности, а также официальных лиц и гостей. Власти Азербайджана готовы впустить в страну туристов: обладатели билетов, являющиеся гражданами и/или резидентами Турции, Швейцарии и Великобритании, а также стран, вышедших в четвертьфинал, смогут получить визу. Им будет позволено не соблюдать карантин при наличии негативного теста на COVID-2019.
Планируется, что будут действовать специальные временные слоты для прохода на трибунах — разные секторы будут заходить в разное время. Могут быть и дополнительные требования — все станет ясно уже перед началом Евро-2020.
Санкт-Петербург
«Газпром Арена». Вместимость: 68 000 зрителей
Зрители: 50% от вместимости
Матчи
12 июня. Бельгия — Россия
14 июня. Польша — Словакия
16 июня. Финляндия — Россия
18 июня. Швеция — Словакия
21 июня. Финляндия — Бельгия
23 июня. Швеция — Польша
2 июля. Матч 1/4 финала
Никаких сомнений в том, что Санкт-Петербург примет матчи Евро-2020 со зрителями, не было. Глава местного оргкомитета Алексей Сорокин еще зимой говорил, что арена на Крестовском острове будет заполнена минимум на 50% от вместимости. Есть вероятность, что эта цифра даже увеличится.
А когда УЕФА принял решение перенести три матча группового этапа из Дублина в Санкт-Петербург (ирландские власти не смогли гарантировать присутствие зрителей в том количестве, которое бы устроило европейский футбольный союз, — а это 25% от вместимости арены), то город на Неве стал наряду с Лондоном главной площадкой Евро-2020. В столице Великобритании пройдут восемь матчей турнира, в Санкт-Петербурге — семь.
Для того чтобы попасть на «Газпром Арену», нужно иметь при себе электронную версию билета, FAN ID и иметь отрицательный тест на COVID-19. Как и в Баку, ожидается, что будут организованы специальные временные слоты.
Копенгаген
«Паркен». Вместимость: 38 065 зрителей
Зрители: 33% от вместимости
Матчи
12 июня. Дания — Финляндия
17 июня. Дания — Бельгия
21 июня. Россия — Дания
28 июня. Матч 1/8 финала
О том, что на матчи Евро-2020 будут допущены зрители, датские власти объявили еще в конце марта. Сейчас речь идет о том, что на стадион могут попасть 11 250 человек. Для этого нужно будет иметь отрицательный тест на COVID-19, сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании.
Что касается болельщиков из-за рубежа, в частности из России, то, скорее всего, они попасть на матчи не смогут: на данный момент въезд в Данию запрещен. Исключение составляют только поездки по особо важным поводам, однако футбол и Евро-2020 в список не входят.
Бухарест
Национальный стадион. Вместимость: 55 634 зрителя
Зрители: 25% от вместимости
Матчи
13 июня. Австрия — Северная Македония
17 июня. Украина — Северная Македония
21 июня. Украина — Австрия
28 июня. Матч 1/8 финала
Если ничего не изменится, то на Национальный стадион в Бухаресте смогут попасть порядка 13 тысяч зрителей. Как и в Копенгагене, обязательно наличие отрицательного теста на COVID-19, сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. Болельщикам, которые приедут на матчи в Бухарест, можно будет не соблюдать карантин, если они предоставят недавно сделанный отрицательный тест и пробудут в стране не более трех дней.
Амстердам
«Йохан Кройф Арена». Вместимость: 55 500 зрителей
Зрители: 25% от вместимости
Матчи
13 июня. Нидерланды — Украина
17 июня. Нидерланды — Австрия
21 июня. Северная Македония — Нидерланды
26 июня. Матч 1/8 финала
В Амстердаме рассчитывают запускать на матчи Евро-2020 около 12 тысяч человек. Однако, возможно, вместимость увеличится до 33% — это позволит добавить еще около пяти тысяч человек. В отличие от многих городов-организаторов у Амстердама уже был опыт игры со зрителями: в конце марта на матч Нидерланды — Австрия допустили пять тысяч болельщиков.
Лондон
«Уэмбли». Вместимость: 90 000 зрителей
Зрители: 25% от вместимости
Матчи
13 июня. Англия — Хорватия
18 июня. Англия — Шотландия
22 июня. Чехия — Англия
26 июня. Матч 1/8 финала
29 июня. Матч 1/8 финала
6-7 июля. Матчи 1/2 финала
11 июля. Финал
Англия пережила уже несколько локдаунов, но местные власти настроены оптимистично. Более того, из Дублина в Лондон перенесли один из матчей 1/8 финала.
На матчах группового этапа и играх 1/8 финала обещают вместимость в 25% от числа мест на «Уэмбли» — это порядка 22 500 человек. Что касается полуфиналов и финала, то с ними определятся уже в начале июня — очевидно, рассчитывая увеличить количество зрителей на трибунах.
Пока же «Уэмбли» просто открылся для болельщиков. 18 апреля на полуфинале Кубка Англии между «Лестером» и «Саутгемптоном» было 4 тысячи человек — это пока наибольшее количество фанатов на трибунах в Англии с начала пандемии, осенью, пока арены снова не закрыли, в некоторых регионах пускали по 1-2 тысячи человек. А на финал Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом», который пройдет 25 апреля, пустят 8 тысяч зрителей.
Глазго
«Хэмпден Парк». Вместимость: 51 866 зрителей
Зрители: 25% от вместимости
Матчи
14 июня. Шотландия — Чехия
18 июня. Хорватия — Чехия
22 июня. Хорватия — Шотландия
29 июня. Матч 1/8 финала
Учитывая эпидемиологическую обстановку в Великобритании, Шотландия долго была в числе сомневающихся, однако 6 апреля местные власти подтвердили, что дадут заполнить «Хэмпден Парк» на 25% от вместимости. Это порядка 12 000 человек. Впрочем, учитывая, что сейчас въехать в Шотландию можно только по особо важным поводам даже из других регионов Британии, видимо, на трибунах будут только местные фанаты.
Севилья
«Ла Картуха». Вместимость: 60 000 зрителей
Зрители: 30% от вместимости
Матчи
14 июня. Испания — Швеция
19 июня. Испания — Польша
23 июня. Словакия — Испания
27 июня. Матч 1/8 финала
Согласно решению УЕФА от 23 апреля Севилья в итоге заменила другой испанский город — Бильбао. О том, что тот не примет матчи Евро-2020, УЕФА уведомил городские власти Бильбао еще 21 апреля, а де-факто дал понять еще раньше. Причина — правительство Басконии не гарантировало ту заполняемость ультрасовременной арены «Сан-Мамес», что устроило бы европейские футбольные власти. В Стране Басков сейчас действует один из самых жестких ковид-протоколов в Испании.
В Бильбао были очень обижены этим решением УЕФА. По мнению местных властей, город исполнял все условия подписанного с европейским футбольным союзом контракта, не нарушив ни одного пункта. Поэтому, как пишет Marca, городские власти намереваются подать судебный иск к УЕФА с требованием компенсировать 1,5 миллиона евро, затраченных на подготовку.
Что касается Севильи, то власти Андалусии гарантировали, что позволят заполнить арену «Ла Картуха» на 30% от ее вместимости. Стадион, вмещающий 60 тысяч зрителей, был построен в 1999 году к чемпионату мира по легкой атлетике. На нем трижды проводился финал Кубка Испании (последний раз совсем недавно — в апреле этого года), в 2003-м тут был сыгран финал Кубка УЕФА «Порту» — «Селтик». Иногда на «Ла Картуха» играет сборная Испании — последний такой случай был в марте этого года (матч отбора ЧМ-2022 с Косово).
Будапешт
Стадион имени Ференца Пушкаша. Вместимость: 67 215 зрителей
Зрители: 100% вместимости
Матчи
15 июня. Венгрия — Португалия
19 июня. Венгрия — Франция
23 июня. Португалия — Франция
27 июня. Матч 1/8 финала
Будапешт — единственный город — организатор Евро-2020, где местные власти пока не планируют вводить никаких ограничений по посещаемости. Если ничего не поменяется, стадион имени Ференца Пушкаша будет заполнен целиком. Правда, обещают довольно строгие меры безопасности: зрителям нужно будет иметь при себе электронный билет, отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, а также сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании. И, как и везде, маски и разные временные слоты для прохода на трибуны.
Матчи в Будапеште — едва ли не единственный шанс для нейтральных зрителей попасть на Евро-2020. Однако в любом случае придется внимательно изучить правила по въезду в Венгрию — пересечь границу может быть непросто. Однако есть небольшие послабления — от обладателей билетов, прибывающих в Будапешт, не будут требовать соблюдения карантина.
Мюнхен
«Альянц Арена». Вместимость: 70 000 зрителей
Зрители: 20% вместимости
Матчи
15 июня. Франция — Германия
19 июня. Португалия — Германия
23 июня. Германия — Венгрия
2 июля. Матч 1/4 финала
Мюнхен был в числе городов, неопределенность в отношении которых сохранялась дольше всего. При этом почти никто не сомневался, что матчи Евро-2020 у него не отнимут. В итоге 23 апреля Немецкий футбольный союз (ДФБ) выпустил заявление, в котором подтвердил допуск зрителей на арену.
«Правительство Баварии дало свое согласие на основной сценарий, который ДФБ разработал совместно с городом Мюнхен и другими ответственными сторонами», — говорится в заявлении.
На «Альянц Арену» будут допущены 14 500 зрителей — это необходимый минимум, на котором настаивал УЕФА. При благоприятном развитии событий это число может быть увеличено.
Билеты
Если вы уже купили билеты на матчи Евро-2020 (а первая партия поступила в продажу еще в декабре 2019 года), но решили никуда не ехать, то последний день, когда можно было их сдать и получить обратно все заплаченные деньги, уже прошел — дедлайн был 22 апреля.
Исключение — билеты на матчи в Мюнхене. Сдать их и получить обратно всю стоимость можно до 26 апреля (до 15.00 по московскому времени).
Что касается проданных билетов на матчи в Дублине и Бильбао, то все они аннулированы. Купившие их болельщики получат все деньги обратно, а также будут иметь приоритетную возможность приобрести билеты на перенесенные в Санкт-Петербург, Лондон и Севилью матчи.
Когда процедуры будут закончены, станет понятно, превышает ли число тех, кто решил оставить билеты, число доступных мест на стадионах с учетом всех ограничений. Если будет превышение, то тех, кто сможет попасть на арену, определит лотерея, организованная УЕФА. Тем, кому не повезет, вернут полную стоимость билетов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю