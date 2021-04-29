Дюков про Евро-2020: «Петербург давно был готов принимать больше матчей»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал про подготовку к Евро-2020.

— (Генеральный секретарь РФС) Алаев доложил о статусе подготовки к ЧМ по пляжному футболу в Москве. Проблем с этим нет, мы верим, что проведем соревнования на самом высоком уровне. Сорокин рассказал о подготовке к Евро. Там общая информация, Петербург давно был готов принимать больше матчей. Нет никаких сомнений, что комитет справится с проведением Евро, — сказал Дюков на видеоконференции с журналистами.

Напомним, ранее стало известно о переносе трех матчей группового турнира Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург. Российский город вместо столицы Ирландии примет встречи Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня).

Изначально Санкт-Петербург получил три встречи группового турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). Также на стадионе «Зенита» пройдет одна из четвертьфинальных игр, которая назначена на 2 июля.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля.

(Сергей Федоров)