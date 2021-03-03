«Евро-2020 неизбежно будет. Переносить некуда». Семак и Сорокин отметили 100 дней до чемпионата Европы

В среду в Санкт-Петербурге праздновали 100 дней до старта Евро-2020. На пресс-конференции, посвященной событию, выступили генеральный директор оргкомитета чемпионата в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, а также главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Алексей Сорокин: «Как перенос возможен практически? Что сказать другим городам?»

О том, состоится ли турнир

— Мы второй раз отмечаем 100 дней до Евро-2020. Надеюсь, последний. Часто мне задают вопрос о том, состоится ли турнир или нет. Невольно вспомнилось, как меня спросили о том, готов ли я гарантировать проведение чемпионата мира в России. Тогда я согласился. И сейчас могу сделать то же самое. Евро будет неизбежно. Переносить чемпионат некуда. Есть ряд вопросов, о которых мы поговорим, но праздник точно состоится.

О приезде иностранцев

— Вопрос открытый. Будут ли открыты границы — этот вопрос лежит за пределами компетенции оргкомитета Евро-2020. Но мы надеемся, что положительная динамика в плане борьбы с коронавирусом сыграет свою роль и иностранные болельщики будут допущены к приезду в страну. Мы надеемся на улучшение ситуации и допуск иностранных болельщиков в Россию.

3 марта. Санкт-Петербург. Алексей Сорокин. Фото Reuters

О правилах допуска болельщиков

— УЕФА рассматривает все возможные варианты. Много этических вопросов: «А если я переболею? А если я вакцинирован?» Надо начать все равно с какого-то количества допускаемых болельщиков. Когда УЕФА договорится с каждым городом о предельной численности, тогда можно будет строить не канонические решения. Мы будем организационно готовы. Возможно, будет проверка паспортов вакцинации. Но мы не знаем, как они будут выглядеть в других странах. Может, будет проверка справок об антителах. Для нас самое главное — договориться о предельной численности и о допуске иностранных болельщиков.

О вакцинации болельщиков

— Да, мы будем рады, но это должен решать каждый индивидуально. Оргкомитет не может заставить — это слишком масштабная задача. Будем рады, если болельщики создадут прослойку, сквозь которую вирус не прорвется. Но это должен каждый для себя решить. Привить оргкомитет никого не может. Иначе возникнет ряд других сюжетов.

О переносе Евро-2020 в одну страну

— Мы об этом слышали, но только в странных сообщениях отдельных британских СМИ. Официально я ни разу об этом не слышал о развитии этой линии, даже в кулуарах УЕФА. Даже не пытаясь рассуждать от имени УЕФА, а как организатор, могу сказать, что такое тектоническое изменение конфигурации турнира за три месяца я с трудом представляю. Как это возможно практически? Даже вне вопросов этики. А что сказать другим городам? За что их лишают права проведения Евро? Это решение — оно и сложное, и не имеет оснований, и больших преимуществ не дает.

3 марта. Санкт-Петербург. 100 дней до старта Евро-2020. Фото Reuters

О вместимости стадиона

— Мы еженедельно прорабатываем различные сценарии. В Санкт-Петербурге ситуация выглядит неплохо. Но с осторожным оптимизмом мы можем сказать, что это дает нам право рассчитывать на заполнение 50 процентов арены. Точный срок принятия решения УЕФА — 7 апреля. Но до 28 апреля каждый город может пересмотреть эту квоту в сторону увеличений. Может, такое произойдет и в Петербурге. Мы подходим к этому максимально ответственно. Это должно быть коллегиальное решение. Ничто не должно создавать угрозу нашим болельщикам. Базовый сценарий — 50 процентов.

О тренировочных полях

— Тренировочное поле будет на «Петровском». А еще Финляндия будет базироваться в Репине. Ситуация нормальная — мы готовим там газон, который будет к приезду гостей в наилучшем виде, как и на стадионе «Санкт-Петербург». Придраться не к чему. Все стадионы имеют опыт соревнований высокого уровня, были задействованы на чемпионате мира. По качеству инфраструктуры вопросов нет.

Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сергей Семак: «Главное, чтобы никто из лидеров сборной не заболел»

О коронавирусе

— Специфика сложная. Мы живем от теста к тесту, не знаем, кто готовится к игре. А самый большой минус — отсутствует тренировочный процесс. Тем игрокам, которые выбывают из-за коронавируса, сложно набрать ритм. И это влияет на подготовку футболистов. О сборной хочу сказать следующее: главное, чтобы никто из лидеров не заболел. Всем нужно набрать форму и в хорошем состоянии подойти к чемпионату Европы. Для клубного тренера это огромная сложность — восстановить игроков. Иногда это получается, иногда нет. Рисунок игры, качество меняется. На данный момент ни у одной команды нет такой глубокой скамейки, которая позволяла бы не снижать качества игры.

О работе в сборной

— Мы живем настоящим. У сборной России есть тренер, мы все переживаем за него, за игроков. Хотим, чтобы ребята радовали игрой наших болельщиков.

О шансах сборной на Евро-2020

— Мы не фавориты на данный момент. Со стороны болельщиков мы хотим видеть желание побеждать, отдавать все силы ради этого. Если болельщики это увидят — это уже полдела. Все вместе будем следить.

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